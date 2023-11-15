中美友好大轉彎 股民看央視風向操盤 神祕口訣跟上了就賺

「黃河絕戀」故事講述抗戰時期美軍與共軍女戰士抗日產生情愫。（視頻截圖）

「拜習會」將登場，中國官媒近來口徑大轉彎，從批美驟然改為友美。有中國股民歸納央視播出的老電影說，若播放韓戰抗美題材的「長津湖 」，股市就得作空；若播放中美戀情題材的「北京 遇上西雅圖 」，便可融資大買。

中央社報導，中國國家主席習近平已啟程前往美國舊金山，預定美西時間15日與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談，並出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。儘管並非主場，且先前充滿過招，但仍堪稱是中國官方今年來最重視的外交活動。

當中美關係緊張甚至交惡，中國大小官媒都會對美國呈現一片肅殺之氣，像是美國對中國發動貿易戰後、新冠疫情期間及今年初的氣球事件時，特別明顯；但近1至2周來，這些官媒一如舊例，在官方需要改善中美關係時一齊調轉風向，連番發表友美文章以「表達善意」，風貌截然不同，近來引發不少中國民眾熱議。

除各官媒的新聞報導、評論及邀訪對象發言外，央視專門播放電影的第6頻道所播出的電影，以往也常隨著中美關係的變化，相應播出「抗美」及「友美」題材的電影。而上述中國股民提出的股市「操作口訣」，便來自以往經驗的歸納。

1956年，抗美援朝戰爭結束3年後，一部「上甘嶺」電影在中國上映，後來成為這類電影的經典。（取材自豆瓣電影）

這篇近來熱傳的口訣提到，央視6套（第6頻道）播出電影若是「上甘嶺」─空倉（出清持股）；「長津湖」─做空；「黃河絕戀」─滿倉（全碼買進）；「北京遇上西雅圖」─可以直接滿倉滿融（全碼買進且全額融資）。

「上甘嶺」及「長津湖」都是以中國「抗美援朝（北韓）」參與韓戰為題材的電影，分別於1956及2021年上映，其中「上」片曾多次在央視6套播出；「黃河絕戀」則虛擬抗戰時期美軍與共軍女戰士共同抗日且產生情愫的情節，是1999年中共建政50周年的「獻禮片」；「北京遇上西雅圖」則是愛情喜劇片，描寫北京女子到西雅圖產子的愛情奇遇，2013年上映。

觀察中國官媒這波「友美」宣傳的操作，以新華社最具代表性。自9日起，新華社以「推動中美關係回歸正軌」為名，一連推出「重返峇里島，通往舊金山」、「地球容得下中美各自發展、共同繁榮」、「匯聚中美交流合作的正能量」等5篇系列文章，以不同角度但口徑一致地傳達中方眼中理想的中美關係，並表達兩國改善關係的必要。

另兩大官媒人民日報及央視也不遑多讓，紛紛以「重返峇里島，通往舊金山」為基調演繹報導。其中，人民日報還提到抗戰時期美國「飛虎隊」前往中國協助抗日的歷史，反映中美兩國80年前建立的這段情誼，而央視也藉由訪問多名美國民間人士，摘取其中強調中美關係之重要的報導，大舉播放營造氣氛。