全天工作6小時…哈爾濱1機構午休鎖門 民眾挨凍砲轟

哈爾濱一政務大廳午休鎖門，市民在外挨凍。(視頻截圖)

近日，黑龍江哈爾濱五常市「政務大廳全天工作六小時」、「政務大廳午休鎖門，群眾無法入內」在外挨凍相關話題，引發網友熱議。對此，當地12345表示，協調不了。而黑龍江五常市則公布整改措施，避免群眾在室外等候挨凍。

來源：中國新聞

上觀新聞報導，五常市民小冰（化名）13日發布視頻吐槽稱，去哈爾濱五常政務服務大廳取營業執照，因為到達的時間為中午休息時間，大門關閉，市民只能在戶外挨凍等待。

小冰稱，她到達大廳門口時間是中午12點35分。因為是休息時間，「中午門都不開，三個門都關閉，進都進不去，都在外面凍著排隊」。

而根據大廳玻璃門上張貼的通知，工作時間為星期一至星期五，上午8點半到11點半，下午1點半到4點半。

根據小冰介紹，當天12點半的時候有5、6個人在排隊，快到開門時間的時候人愈來愈多，有十幾個。「下午1點29分的時候都不讓上樓，必須等到30分。我們敲中間的一個門，出來一個工作人員說他們在睡覺。我說睡覺你在辦公室睡，你在政務大廳睡什麼覺，這不是辦公的地方嗎？他就反手把門關上了。」

「其實也沒有覺得他們中午休息不應該，就是覺得你中午休息，既然是政務大廳，就應該讓這些辦事的市民群眾進屋等著。」小冰認為，五常市現在外面有攝氏零下4、5度，「中午休息是不是應該有一個輪值啊？」

澎湃新聞報導，對於該問題，當地12345熱線工作人員回應稱：「相關部門回饋，他們這兒午休期間沒有工作人員，辦不了業務，所以沒辦法開門，協調不了。」

此事引發網友熱議。有人吐槽，因為工作時間重疊，現在去辦事只能請假，因為不少單位的人「下班比我早，上班比我遲」。

也有人認為，張貼了工作時間，應該選擇工作時間過來，「可以想辦法去別的地方待會兒，到點再來，但不能要求人家休息的單位給你開門，工作人員也需要休息」。

不過，有網友覺得天氣寒冷，休息時間開放大廳以便市民等待也無可厚非。因此有人提議窗口是否可以調整作息時間，給來辦事的人一個更好的體驗。

對此，五常市營商環境建設監督局立即做出整改，一是在政務大廳設置休息等候區，讓辦事群眾能夠提前進入服務大廳等候區，避免在室外等候挨凍。二是開始實行員工輪調制度。第三是繼續增設預約通道，線上線下同時辦理。