94歲中國女首富鄺肖卿宮鬥往事 兒逝分媳300億

鄺肖卿在94歲高齡榮登中國女首富。(取材自新民周刊)

在94歲高齡榮登中國女首富，成為「中國最富老太太」，新鴻基創辦人郭得勝的夫人鄺肖卿及三個兒子十幾年前轟動一時的爭產宮鬥，又再被搬上檯面。其中，在她大兒子郭炳湘過世後，悲痛中依然相當有主見，大手一揮將郭炳湘600億人民幣資產分了一半給兒媳，最為人樂道。

新民周刊報導，很多人可能沒聽過「鄺肖卿」這個名字，但一定聽過新鴻基。身為香港 最大地產發展商之一新鴻基創始人郭得勝的妻子，也是目前的最大股東，鄺肖卿擁有最高決策權。

鄺肖卿1929年生於廣州市花山鎮花城村，是家中長女。彼時的鄺家經營染坊，良田頗多，家境殷實。1949年，在家人的安排下，20歲的鄺肖卿嫁給了比自己大18歲的郭得勝，後者在香港經營著一家名為「鴻昌合記」的雜貨鋪。1950年後，郭得勝憑藉尼龍產品的代理權，躋身香港千萬富翁行列。1960年後，郭得勝和李兆基、馮景禧聯手進軍房地產 業，郭氏家族也由此成為香港四大家族之一。

當年，郭得勝為避免「不肖子孫」爭產分家，將郭家持有的新鴻基地產權益放到一個信託基金當中，基金的受益人包括妻子鄺肖卿及其三個兒子郭炳湘、郭炳江和郭炳聯。

1990年10月郭得勝去世，新鴻基地產以主席兼行政總裁郭炳湘為首，管理集團所有大小事務，並由郭炳江和郭炳聯兩名胞弟協助打理。

在1990至2008年這段時間，郭氏三兄弟「兄弟合心，其利斷金」的故事曾是香港地產界的佳話。但到了2008年5月，新鴻基地產公司董事局罷免 了郭炳湘的主席兼行政總裁職務，轉任非執行董事，主席改由母親鄺肖卿擔任，行政總裁則由兩位弟弟郭炳江和郭炳聯分擔。原來，郭炳湘與相識30多年的「紅顏知己」唐錦馨都在地產界打拚，家族其他成員開始擔心郭炳湘的決策是否理性。

不過，真正讓外界認為郭炳湘再無翻身可能的是改組家族信託事件。2010年10月，郭氏家族信託基金重新改組，郭炳湘的名字消失，只保留家人的權益。輿論認為，這次改組是為了避免郭炳湘出售股權，導致家族企業控制權旁落。

2011年8月，歷時三年的內鬥終於有了結果。郭炳江、郭炳聯兄弟由董事局副主席升任聯席主席，鄺肖卿退出董事局。

誰知到了2012年3月29日，新鴻基地產聯席董事局主席郭炳江和郭炳聯因涉嫌行賄被香港廉政公署調查，外界猜測是大哥郭炳湘告發的結果。

2018年，大兒子郭炳湘突然去世，鄺肖卿白髮人送黑髮人，但悲痛中依然相當有主見，將郭炳湘的600億元人民幣資產分了一半給兒媳。大兒子留下的遺產，加上擁有的新鴻基資產，鄺蕭卿自此常年穩居香港女首富的寶座。