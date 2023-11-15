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內卷嚴重 四川1醫院招聘護士要碩博士

中國新聞組／北京15日電
四川省一名兒科護士。(Getty Images資料照片)
四川省一名兒科護士。(Getty Images資料照片)

中國學歷「內卷」日益嚴重，四川大學華西第二醫院近日公告招聘34名護理人員，要求必須具備臨床護理碩博士學歷。媒體披露後，引發網友驚訝，感嘆連護士學歷都要求這麼高。

上游新聞報導，華西二院在官網發布招聘公告，其中招聘護理人員34人，專業要求臨床護理學，學歷要求碩士研究生/博士研究生，並未披露薪資待遇。

公告發布後引發網友驚訝，「現在護士崗位要求這麼高了」，感嘆「本科（大學）也不吃香了」。

華西二院醫院相關工作人員14日回應稱，所招聘的碩博士學位護理人員是從事臨床護理工作，「醫院的薪酬還是比較有競爭力的」。

在中國，護士的學歷資格通常是大專畢業。

至於為何沒招聘大專學歷，上述工作人員表示，醫院對護理職務有不同的要求，有時候也要招聘全日制大專以上畢業生。因為不同批次的崗位招聘是不同的定位，本次招的是博士學位或碩士學位的護士。

對於職業發展前景，上述工作人員表示，華西二院本身是四川大學的附屬醫院，護理部的老師非常優秀，也有博士生導師。對於博士學位來競聘護理部職務，具體也要看個人之後的職業發展選擇。

中國就業競爭激烈，帶動學歷「內卷」愈發嚴重。據中國教育部發布，2023年報考研究所474萬人，再創歷史新高；2018年考研人數為238萬。

今年北京各大專院校全日制畢業生約29.6萬人，其中研究生16萬餘人，多出大專生3萬人。北京碩博士的畢業人數首次超過大專生。類似的情況也出現在許多其他地區。

北京 教育部 就業

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