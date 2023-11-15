中國銀行1年期定存利率跌破1.9% 專家：把錢逼出來消費

中國多家銀行10月以來相繼調降存款利率，目的之一應是希望引導民眾增加消費。（中新社）

中國多家銀行相繼調降存款利率 ，國有商業銀行1年期定存平均利率已跌破1.9%。對此，中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣表示，目的是要把錢逼出來消費，同時減輕政府與企業貸款 壓力。

每日經濟新聞報導，10月中旬以來，中國已有多家村鎮銀行公告下調存款利率，泰安滬農商村鎮銀行、天津津南村鎮銀行及玉田大商村鎮銀行等發布存款利率調整通知，下調一年期、三年期及五年期等長期限存款利率，下調幅度從10個基點至40個基點不等。

大連旅順口蒙銀村鎮銀行13日就更新存款利率表，其中活期存款利率由0.55%降至0.50%；三個月、半年、一年期、兩年期定存利率暫未調整；3年期定存利率則由3.5%下調至3.1%，5年期定存利率由3.5%下調至3.2%。

根據「融360數字科技研究院」監測，中國國有商業銀行10月1年期定期存款的平均利率已降至1.849%。

對於10月以來多家中小銀行的存款利率下調，業內人士表示，這些中小銀行多是跟進先前全國性銀行在9月下調存款利率的動作，這也有利於金融機構緩解存款付息壓力。

經濟學家普遍認為，通貨緊縮是比通貨膨脹 更難擺脫的經濟困局，因通貨緊縮很容易陷入惡性循環，其主要表現為：因經濟前景不佳導致物價下跌，消費者因而減少或推遲消費，使得經濟更加不景氣，消費者又進一步減少或推遲消費，並更多持有現金（存款）以因應未來可能面臨的生活困局。