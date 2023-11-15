胡潤榜 新鴻基鄺肖卿首登中國女首富 碧桂園楊惠妍跌至第5

新鴻基創辦人郭得勝的夫人鄺肖卿，以人民幣720億元財富，首次成為中國女首富。（取材自上海廣播電視台新聞綜合頻道「新聞坊」）

胡潤研究院14日發布「2023胡潤女企業家榜」顯示，新鴻基創辦人郭得勝的夫人鄺肖卿，以720億元人民幣（約99.2億美元）財富，首次成為中國女首富。

此外，由於碧桂園 暴雷，股價大幅下跌，10次奪得女首富桂冠的楊惠妍財富下降270億元，財富縮水最多，以480億元排名第5，較去年下降四位。

2023年胡潤女企業家榜，龍湖地產創辦人吳亞軍排第二。(取材自百度百科)

香港信報報導，據胡潤研究院統計，今年上榜的前50名中國女企業家總財富1.37兆元，年減11%。前50名門檻135億元，比去年下降5億元。

2023年胡潤女企業家榜，富華國際集團創辦人陳麗華排第三。(新華社)

2023年胡潤女企業家榜排名前5女企業家，依序為新鴻基鄺肖卿、龍湖地產創辦人吳亞軍、富華國際集團創辦人陳麗華、立訊精密董事長王來春、碧桂園董事長楊惠妍，財富分別為720億元、665億元、580億元、530億元、480億元。

鄺肖卿是新鴻基地產創始人郭得勝的夫人，現年94歲，1963年郭得勝與李兆基、馮景禧合夥創立了新鴻基，之後在1970年代各自發展。郭得勝於1990年去世，鄺肖卿透過信託基金持有新鴻基地產股份，是新鴻基地產最大股東。

雖然今年股市及樓市表現不佳，但受惠新地派息及港元匯率 跟隨美元走強等因素帶動，鄺肖卿的身家逆市增加3.6%至720億元，今年在胡潤女企業家榜排名較去年上升兩位至榜首。

在入榜產業上，房地產仍是女企業家財富第一大來源，上榜人數占比17％與去年持平；能源與消費品並列第二、占比13％；食品與飲料、有色金屬、大健康等行業都有所上漲，下降的則是化工及投資 行業。相比前50名男企業家，女企業家從事傳統行業較多。

前50名中國女企業家總財富1.37兆元，整體財富比去年縮水11%；平均財富為268億元，比去年下降9%，比兩年前下降了29%，但仍然是十年前的近三倍。前50名女企業家平均年齡57歲，與去年相同，比胡潤百富榜前50名男企業家的平均年齡小5歲。

今年僅有八位女富豪新上榜，是18年來最少的一次，比去年少三位。新人中排名最前的是從事大數據中心與算力基礎設施產業的潤澤科技董事長周超男，財富累計200億元；其次是海底撈創辦人之一舒萍，財富為180億元。