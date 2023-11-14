胡潤報告：中國211萬家庭擁千萬資產 京滬港深穗最多

上海的「高淨值家庭」規模增幅最快。（路透資料照片）

胡潤研究院最新報告顯示，中國擁有600萬元（人民幣，下同，約82萬美元）家庭淨值的「富裕家庭」達518萬戶，擁有千萬元家庭淨值的「高淨值家庭」達211萬戶，擁有億元家庭淨值的「超高淨值家庭」達13.8萬戶。

其中，擁有「高淨值家庭」最多的5座城市，分別是北京 30.6萬戶、上海27.1萬戶、香港21.5萬戶、深圳8.0萬戶、廣州7.3萬戶。在這5座城市中，上海的「高淨值家庭」規模增幅最快，較去年同期成長3.0%。

綜合媒體報導，高淨值人口組成中，企業主占52%，較上年增長2個百分點；企業金領占30%；職業股民占10%，與去年一致；不動產投資 者占8%，較去年減少2個百分點。

從現金流狀況來看，高淨值家庭的現金流，流入與流出的比例約為3：2（143：100）。過去一年，高淨值家庭的現金流入的主要來自經營收入（44%）、投資收益（22%）和工資收入（21%），勞動性收入（經營收入+工資收入）占65%。企業主經營收入（71%）為主，金領大部分收入來自薪資收入（53%），職業投資者的主要收入來自投資收益（51%）。

高淨值家庭現金流出的主要去向有日常生活消費（71%）、金融投資（51%）、子女教育 與婚姻（41%）、實物投資（51%）、企業股權投資（30%）和奢侈消費支出（25%）。關注奢侈品消費（如私人飛機、遊艇、賽馬）的高淨值家庭，在該項的每年支出達到120萬元。

胡潤百富董事長兼首席調查官胡潤表示，現金為王、穩健為重、保障先行是中國高淨值人群進行現金流規畫的主要思路，並且未來三年都不會有明顯變化。

報告顯示，為了降低未來的現金流風險，中國高淨值人群認可的舉措是提高風險意識，主要包括「資產配置多元化」、「合理使用負債工具」、「不僅關心流入，更要防範風險、避免暴雷」、「先保證勞動性收入，再去探討資本性收入」、「養老要早做準備」等。

此外，調整資金配置架構、配置年金險，是降低未來現金流風險的另外兩大措施。相較於年長族群，年輕一代高淨值人士更認同年金險在現金流管理中的重要意義。