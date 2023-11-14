我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

海南鎮長開會怒砸水瓶 被村民拍桌回懟 當局約談提醒

中國新聞組／綜合報導
官員突然發怒將水瓶摔落在地。(視頻截圖)
官員突然發怒將水瓶摔落在地。(視頻截圖)

日前，一段「鎮領導開會怒砸水瓶後村民拍桌回懟」的影片在網路上流傳，引發熱議。事後海南海口市秀英區發布通報稱，該領導是東山鎮符姓鎮長，已對其進行談話提醒。

來源：YouTube

極目新聞報導，此事發生在近日海南海口秀英區東山鎮東星村委會土地整治計畫工作協調會上。影片顯示，協調會現場比較吵雜，主席台上一位幹部重重地將一個水瓶摔在桌上，疑似對台下怒斥道，「聽我......說話。」隨即，台下一村民拍桌子，用手指向主席台回懟。其間，台下多人站起來指向主席台，情緒激動，有村民疑似說，「我們東山不需要你這樣的鎮長。」隨後，工作人員在現場維持秩序。

據當地官方人士透露，主席台上怒砸水瓶的人員是東山鎮鎮長符某某，網上的視頻不完整，「其實，當時召開協調會就是一個日常工作，會上彼此情緒有些激動，鎮長沒有用水瓶砸台下的人員，現場也沒有發生肢體衝突。」

每日經濟新聞報導，海口市秀英區人民政府13日發布關於網傳「東山鎮鎮長在會議現場摔瓶子」一事的通報。通報指出，當事人符某某9日組織召開東星村委會土地整治計畫工作協調會，鎮相關領導及東星村委會創造村村小組長、村民代表約20人參加。

會上，當事人及鎮相關領導就該村土地整治計畫相關問題作出解釋說明。在給群眾解釋的過程中，個別村民不聽解釋，且多次打斷當事人解釋，當事人多次勸阻仍未得到有效控制，進而情緒失控摔了瓶子。之後，在鎮幹部的勸阻下，雙方當事人控制好情緒，在取得涉事群眾的諒解後繼續開會，會議按照既定議程完成。

事情發生後，秀英區依據相關工作紀律規定，已對當事人進行談話提醒，並成立群眾工作小組，做好計畫落地村莊群眾的政策解釋與引導工作。

上一則

胡潤報告：中國211萬家庭擁千萬資產 京滬港深穗最多

下一則

傳李佳琦雙11業績達250億 網友咋舌

延伸閱讀

揭開神祕 「永恆加州」執行長訪所購土地

揭開神祕 「永恆加州」執行長訪所購土地
網傳富士康需補稅246億美元、土地收歸國有 富士康回應

網傳富士康需補稅246億美元、土地收歸國有 富士康回應
搭計程車從四川去海南 癌友結伴「旅程破萬里」跨越山海

搭計程車從四川去海南 癌友結伴「旅程破萬里」跨越山海
傑尼斯事務所成立新經紀公司 東山紀之不擔任社長

傑尼斯事務所成立新經紀公司 東山紀之不擔任社長

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州