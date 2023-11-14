海南鎮長開會怒砸水瓶 被村民拍桌回懟 當局約談提醒

官員突然發怒將水瓶摔落在地。(視頻截圖)

日前，一段「鎮領導開會怒砸水瓶後村民拍桌回懟」的影片在網路上流傳，引發熱議。事後海南海口市秀英區發布通報稱，該領導是東山鎮符姓鎮長，已對其進行談話提醒。

來源：YouTube

極目新聞報導，此事發生在近日海南海口秀英區東山鎮東星村委會土地整治計畫工作協調會上。影片顯示，協調會現場比較吵雜，主席台上一位幹部重重地將一個水瓶摔在桌上，疑似對台下怒斥道，「聽我......說話。」隨即，台下一村民拍桌子，用手指向主席台回懟。其間，台下多人站起來指向主席台，情緒激動，有村民疑似說，「我們東山不需要你這樣的鎮長。」隨後，工作人員在現場維持秩序。

據當地官方人士透露，主席台上怒砸水瓶的人員是東山鎮鎮長符某某，網上的視頻不完整，「其實，當時召開協調會就是一個日常工作，會上彼此情緒有些激動，鎮長沒有用水瓶砸台下的人員，現場也沒有發生肢體衝突。」

每日經濟新聞報導，海口市秀英區人民政府13日發布關於網傳「東山鎮鎮長在會議現場摔瓶子」一事的通報。通報指出，當事人符某某9日組織召開東星村委會土地整治計畫工作協調會，鎮相關領導及東星村委會創造村村小組長、村民代表約20人參加。

會上，當事人及鎮相關領導就該村土地整治計畫相關問題作出解釋說明。在給群眾解釋的過程中，個別村民不聽解釋，且多次打斷當事人解釋，當事人多次勸阻仍未得到有效控制，進而情緒失控摔了瓶子。之後，在鎮幹部的勸阻下，雙方當事人控制好情緒，在取得涉事群眾的諒解後繼續開會，會議按照既定議程完成。

事情發生後，秀英區依據相關工作紀律規定，已對當事人進行談話提醒，並成立群眾工作小組，做好計畫落地村莊群眾的政策解釋與引導工作。