拆解華為Mate 60 Pro 日經：中技術躍進 自製零件達47％

拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經新聞聯合研究公司Fomalhaut Techno Solutions拆解華為 Mate 60 Pro顯示，這款8月發表的新款智慧手機就成本而言中製的比率達47%，比三年前的Mate 40 Pro高出18個百分點。

這次拆解結果顯示，美國自2019年加強管制對中國輸出先進設備和軟體出口以來，中國國產技術上大有進展。

Fomalhaut估計Mate 60 Pro零組件的總成本為422美元，中製比率增加，主要是因為華為手機最昂貴元件有機電激發光二極體（OLED）顯示器供應商由韓國LG Display轉為自家京東方科技集團，不過，京東方在量產能力仍落後LG和三星 電子等大廠。

Mate 40 Pro觸控面板元件原由美國新思科技（Synaptics）供應，Mate 60 Pro改用中製元件；Mate 40 Pro使用5奈米晶片 由華為子公司海思半導體設計，生產外包給台積電，但Mate 60 Pro採用由海思設計、中芯生產的7奈米晶片。據了解，中芯半導體微影製程採用不受美國出口管制限制的較舊設備。Fomalhaut執行長Minatake Kashio表示，藉多次重覆曝光，略微移動基板位置，即使用舊型設備，仍能在矽晶圓上形成和7奈米產品相等電路。他說：「據說中國自有技術落後七年，但意外的是他們在五年內便迎頭趕上。」

日經報導，Mate 60 Pro日本製零組件的比率只有1%，遠低於Mate 40 Pro的19%。華為將手機鏡頭圖像感測元件的供應商從Sony換成三星。