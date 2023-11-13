不畏買氣冷、爭議不斷 李佳琦雙11業績傳達250億元人民幣

中國「淘寶一哥」李佳琦傳出今年「雙11」業績高達250億元人民幣。（取材自微博）

中國今年「雙11」買氣冷清，但網上卻傳出，「淘寶一哥」李佳琦的業績竟高達人民幣250億元（約34.4億美元），這項消息在中國社交平台引發網友熱議。

據湖北長江日報報業集團旗下新媒體「九派新聞」報導，12日零時，今年的「雙11」結束。李佳琦團隊根據直播間的銷量及售價測算，今年李佳琦創造的業績保守估計超過人民幣250億元。

報導稱，李佳琦團隊回應稱，從不公布「雙11」數據。事實上，李佳琦近期接連陷入底價協議、假貨等負面傳聞。因此關於李佳琦今年「雙11」竟還能創下高達人民幣250億元銷售業績的消息傳出後，引發全網圍觀。

這項消息不僅登上13日微博 熱搜頭條，中國網友也紛紛對此表示震驚。不少網友表示，該數字「恐怖」，並稱「多少人勤勤懇懇一輩子，估計連他的零頭也賺不到，這樣的經濟模式是正確的嗎？」

另有網友表示，「畸形的消費模式終究會引起市場的惡性競爭，老百姓的利益完全沒被保障。 」

不過，新京報隨後報導，李佳琦團隊對此回應稱，該數據純屬捏造，嚴重不實，「雙11收貨及數據統計遠未結束，且李佳琦直播間從未公布過GMV（成交總額）數據，「所謂的250億收入純屬無稽之談」。