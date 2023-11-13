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太卷? 哈佛碩士應聘教育部留學服務中心非事業編崗位

中國新聞組／北京13日電
中國（教育部）留學服務中心官網上顯示，哈佛畢業生應聘非事業編制崗位。(取材自上游新聞)
中國（教育部）留學服務中心官網上顯示，哈佛畢業生應聘非事業編制崗位。(取材自上游新聞)

近日，中國（教育部）留學服務中心公告五名擬錄用人員名單，用工性質為非事業編制，其中崗位1的擬聘用人員為「女性」，畢業院校是「美國哈佛大學」。有人質疑，「哈佛畢業的碩士怎麼可能應聘合同工」、「不就是找個工作嗎?怎麼這麼卷?」。還有人感歎，「國外名校畢業做留學中介，可以介紹更多優秀學子去讀書」。

上游新聞報導，從招聘條件看到，崗位1要求「碩士研究生及以上學歷，專業不限，留學回國人員優先，英語熟練，可以以英語為工作語言…聘用人員不解決北京市戶口和事業編制，工資待遇按國家和教育部留學服務中心有關規定執行，與教育部留學服務中心簽訂勞動合同。」

崗位職責包括「負責中國高等教育及高校的宣傳推廣，來華留學管理服務系統的日常維護、後續服務、相關留學中國數據的收集、整理和使用，深入開展外國高等教育、高等教育質量保障體系、跨境教育等有關方面的調研，參與外國高等教育（中國）國家信息中心的籌建」等等。

據報導，中國（教育部）留學服務中心工作人員11日回應稱 ：「崗位1的聘用人員確實是哈佛大學畢業，還是正規的碩士研究生畢業。她比較認可我們單位的業務發展方向，覺得有發展潛力。」

對於為何有世界名校畢業生來應聘留學服務中心崗位的疑問，上述工作人員解釋說：「單位發布招聘信息的時候，有很多世界名牌學校的畢業生願意來報名，因為他們都是留學生，本身我們單位是做留學生工作的，應聘者可能覺得比較對口，所以報名的人挺多，最後我們都是擇優錄取。」

教育部 哈佛大學 留學生

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