雙11遇冷3原因 消費者脫敏、不划算且麻煩、沒錢不想買

雙11變得冷清。(取材自澎湃新聞 )

雙11為什麼變得冷清，媒體梳理主要原因之一是「僅有半數商品做到全年最低價」，加上套路多，消費者覺得不划算且麻煩，乾脆不買了；而全年幾乎三分之二日子都被電商 平台納入各種促銷，也讓消費者不再湊熱鬧，因為「不缺雙11這一個購物節」。

今年雙11賣不動，上觀新聞經梳理微博話題上2800多條評論，發現三點原因。

原因一：消費者對雙11脫敏。

早期雙11有較大討論度多半是因為它的稀缺性，但「現在天天都是各種購物節，且全年遍地折扣促銷」，消費者便不再期待。比如統計天貓平台上2023年折扣安排，幾乎三分之二的日子都被納入各式各樣的購物節，有網友說「錯過了雙11，還有雙12，元旦也能買，618也可以買，平日各種520，甚至清明節也有活動，不缺這一個購物節。」

直播賣貨在也一定程度上降低了雙11的吸引力。有網友說：「天天看直播，也都有折扣，該買的都買了，和雙11沒什麽區別啊。」

原因二：不夠划算且麻煩。

今年各大電商平台主打的就是「低價」，但消費者並不滿意，有30%的網友們抱怨「滿減湊單太麻煩」、覺得「套路太多，懶地算」、或抱怨「需要蹲守直播間、還要分批付定金尾款，太麻煩啦」。

而平台也並未做到「最低價」。從天貓、京東、拼多多 三大綜合電商平台分別抽取24個商品大類下的225件雙11熱銷商品分析，的確有不少商品的價格低於歷史最低價。其中，天貓的低價商品的占比最多，達到53%。但還剩下近一半的商品，其實折扣力度有限。

原因三：花錢信心不足。

在抓取的留言、評論中，「沒錢」是呼聲最高的。在話題「雙11是不是賣不動了」，獲讚數最高的評論是「沒錢，不想買，省省還能用」。

報導指出，儘管這個雙11看似冷清，郵政 快遞、實物商品網上零售額的數據均出現增幅。而討論熱度不高，也不是消費者不願意消費，而是對於「湊熱鬧」有了更多考量。