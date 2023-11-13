官媒、直播主齊捧 國貨雙11逆勢熱銷 90後、00後青睞

國貨搭上「直播帶貨車」，有瓷器生產廠雙11訂單金額近1000萬元。（取材自央視財經）

中國每年的雙11光棍節號稱是全球規模最大的購物節，但隨著經濟下行，中國消費者今年整體買氣相對冷淡。不過據美媒觀察，在中美交惡的大環境下，中國官媒口徑一致吹捧國貨、操弄民族主義，使得國貨在今年雙11中逆勢熱銷，消費者中不僅有62%的90後及00後年輕人，有160年歷史的太奶奶級別化妝品也賣翻。

中國電商 巨頭已連續兩年未披露雙11成交量，美國之音報導稱，這是再次釋出內需疲軟的信號，「消費降級」潮引發的「窮狂歡」，讓電商業者和消費者都感受到冷清的買氣。國貨成了賣家唯一的希望，尤其本土品牌的美容美妝商品、家居用品和食品不僅逆勢呈爆炸性成長，還受到官媒的熱捧，趁勢為這一波的愛國熱潮推波助瀾。

比如中國日報海外版引述天貓數據說，7萬多個國產品牌的成交額翻倍，85個國產品牌的銷售很快就超過1億元人民幣(約1375萬美元)。黨媒人民網，天貓雙11將243個國貨品牌打進「億元俱樂部」，一躍成為中國消費者越來越信任和青睞的商品。

報導引述觀察人士表示，中國官方近年來打壓外企，擺明要拉擡本土產業和品牌。另外，美中交惡也煽動中國消費者的民族主義情緒，進而選用國貨。

官媒中新網報導指出，今年雙11反映出「多巴胺經濟」爆發以及國貨徹底崛起的消費趨勢。今年以電競、騎行、滑雪 、潮玩等為代表的「多巴胺經濟」有更多新品牌，年輕消費者開始注重情緒價值的商品，為快樂買單。京東數據顯示，90後及00後國貨消費金額占比達62%。國貨服裝品牌在抖音 電商多項銷售數據突破全年峰值，支持國貨觀念深入新一代消費者心中。