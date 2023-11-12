西安「雷打雪」轟然巨響 網驚：以為爆炸了

西安11日清晨迎來初雪。（取材自微博）

陝西省西安近日清晨迎來初雪，伴隨的還有陣陣雷聲，反常的「冬雷震震」現象嚇壞不少西安網民，直呼「出生以來沒見過」；不少人被「冬雷」驚醒，稱「夢裡以為爆炸了」，被嚇醒之後發現還未供暖，讓不少網民凍到崩潰。據西安氣象說，這是局下了場「雷打雪」，少見但算不上特別反常。

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紅星新聞報導，11日一大早西安降下鵝毛大雪。不少西安市民表示，自己聽到了多聲巨響。「西安巨響」話題詞登上熱搜榜。

西安網民發文稱「雷打雪」讓他「夢裡以為爆炸了」。（取材自紅星新聞）

西安氣象發布消息稱：冬天打雷是一種相對較少見的現象，也被稱為「冬雷」或「冷雷」。這通常是由於冷空氣與暖濕空氣相遇，形成不穩定的大氣層結，導致對流活動增強而產生的。

西安11日清晨迎來初雪。（取材自微博）

有網友說，第一次聽說冬雷 ，「這恐怕是我自出生以來頭一次碰上這麽罕見的事了！今早7：31～33左右，我剛打開手機，突然窗外一道強光閃過，隨後來了三四秒的悶雷，把我嚇得在床上呆了十幾秒。都快冬天了，打雷閃電不太可能，等穿好衣服走出門口發現天下雪了，剛好又是雷聲閃電，才明白過來。」

西安11日清晨迎來初雪。（取材自微博）

有網友疑問，這是下了場「雷陣雪」？其實這種現象也叫「雷打雪」，只是在特定天氣條件下出現的一種特殊的天氣現象，少見但算不上特別反常。

看過「還珠格格」的人肯定對這首詩印象深刻：「山無陵，江水為竭，冬雷震震夏雨雪，天地合，乃敢與君絕！」這是漢樂府「上邪」中的句子。從這首詩來看，似乎冬天打雷永遠不會發生，其實不然。