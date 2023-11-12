山東15歲少年 獲清華大學丘成桐數學科學培養計畫錄取

山東濟南15歲少年張晉閣（中） 被清華錄取。（取材自齊魯晚報）

北京 清華大學2024年丘成桐數學科學領軍人才培養計畫第一批次入圍 名單，近日出爐。山東省濟南市歷城二中初三學生張晉閣名列其中，成為今年山東省唯一入選學生，也是濟南市第一位入選清華「新領軍」的學生。

齊魯晚報報導，雖然只有15歲，但張晉閣表現出了超越年齡段的沉穩。張晉閣指出 ，他從小就對數學有濃厚的興趣，他回憶，在幼兒園時就會做一些小學五六年級的數學應用題，二年級時差不多學完了小學數學的內容。在五年級時，就掌握了初中數學的課程內容，到初一就學完了高中數學的內容。

總結學習經驗，張晉閣覺得學習習慣很重要，自主性學習更重要，「我爸媽其實對我學習方面的要求並不高，他們讓我按照自己的節奏學習，干預的並不多。」

升入初中後，張晉閣在完成學校學業的情況下，跟著老師們去北京拜師訪學，旁聽數學相關的課程、講座，不斷的積累和學習，憑借優異的表現入選清華「新領軍」。

「知道這個好消息時並沒有太激動，因為在此之前有過心理準備。」張晉閣說，進入清華並不是終點，而是新的起點。「希望能夠在老師的引導下，深入研究數學，把更多的精力放在自身素養和學習能力的提升上。」

歷城二中數學奧賽教練苗斌說，以張晉閣目前的能力，完全可以挑戰高中階段的數學學業。他雖然在數學方面特別有天賦，但絕對不會偏科，反而是個注重全面發展、興趣廣泛的孩子。 他不僅數學成績好，其他各科的成績也很好，生活中是個活潑可愛的小孩，下課時間愛好打籃球、羽毛球、乒乓球，周末也會跟小夥伴下幾盤圍棋。苗斌笑著說：「十年以來，我帶過的學生裡，張晉閣是乒乓球打得最好的。」

苗斌聊起數學好的孩子有何共同點時說：「他們對於數學的求知欲和好勝心，來源於動腦子做出題後的興奮，就像數學大師陳省身先生寫下的四個字『數學好玩』，因為學數學不用死記硬背。」