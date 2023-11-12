我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

曾10天漲粉百萬 新晉網紅稱直播圈錢「得裝一裝」 掉粉27萬

中國新聞組／綜合報導
于文亮近日直播時感謝網友送的禮物，也直言「把我心裡話說出來了，那就一塊兒圈吧，得裝一裝吧」，引發熱議。(取材自白鹿視頻)
于文亮近日直播時感謝網友送的禮物，也直言「把我心裡話說出來了，那就一塊兒圈吧，得裝一裝吧」，引發熱議。(取材自白鹿視頻)

今年10月山東大學于文亮因記錄平凡生活的「自由風」成了新晉短視頻頂流，10天漲粉百萬走紅。近日，他連續多日開啟直播，並在直播間坦言「把我心裡話說出來了，那就一起圈錢吧」，引發網友熱議，粉絲量幾日內掉了27萬。

來源：YouTube

紅星新聞引述白鹿視頻報導，于文亮11月1日開啟了第一次視頻直播，直播間最高在線人數近8萬。當晚，瘋狂小楊哥空降直播間為其狂刷幾十個嘉年華，單場直播收益或破五位數。視頻中，于文亮甚至跳了起來說：「感謝，兩個鞠躬，全體起立。」

直播動態顯示，11月1日至8日，于文亮共有10次直播動態。報導稱，在直播時，于文亮感謝網友送的禮物，也直言「把我心裡話說出來了，那就一塊兒圈吧，得裝一裝吧」，並且對網友要求關掉禮物打賞的評論視而不見。

另有網傳圖片顯示，有網友評論稱「于文亮不是不接廣告，而是等粉絲到一定的高度，不怎麽漲了，才會接，那樣的話廣告費會高」。對此，于文亮回覆稱「是的」。

據悉，于文亮今年10月成了新晉短視頻頂流，其帳號粉絲量一度超380萬，目前，于文亮的粉絲已在幾日內掉至353萬。

此前于文亮的主頁簡介裡提到「如果有一天父母頂不住了，他才會接廣告賺錢」，現在變為「天天開心」。

于文亮因拍攝記錄普通日常的短視頻，10天漲粉百萬走紅。（視頻截圖）
于文亮因拍攝記錄普通日常的短視頻，10天漲粉百萬走紅。（視頻截圖）

上一則

「STARBUCKS」變「STARPER」 中國多地冒出山寨星巴克

下一則

反詐民警變吃播博主 熱度更高：得適應環境，探索反詐新形式

延伸閱讀

京東批網紅帶貨：現在一萬個工廠養一個直播主

京東批網紅帶貨：現在一萬個工廠養一個直播主
「大木頭撞擊」 網紅仲尼溺亡排除他殺 妻：想幫他 但被浪打散

「大木頭撞擊」 網紅仲尼溺亡排除他殺 妻：想幫他 但被浪打散
張庭林瑞陽又踢鐵板？直播遭禁被迫停播 林瑞陽：已報案

張庭林瑞陽又踢鐵板？直播遭禁被迫停播 林瑞陽：已報案
韓女遊港直播 印度漢非禮判囚3個月 官斥毀港聲譽

韓女遊港直播 印度漢非禮判囚3個月 官斥毀港聲譽

熱門新聞

醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

2023-11-04 15:44

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會