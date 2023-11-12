曾10天漲粉百萬 新晉網紅稱直播圈錢「得裝一裝」 掉粉27萬

于文亮近日直播時感謝網友送的禮物，也直言「把我心裡話說出來了，那就一塊兒圈吧，得裝一裝吧」，引發熱議。(取材自白鹿視頻)

今年10月山東大學于文亮因記錄平凡生活的「自由風」成了新晉短視頻頂流，10天漲粉百萬走紅。近日，他連續多日開啟直播，並在直播間坦言「把我心裡話說出來了，那就一起圈錢吧」，引發網友熱議，粉絲量幾日內掉了27萬。

來源：YouTube

紅星新聞引述白鹿視頻報導，于文亮11月1日開啟了第一次視頻直播，直播間最高在線人數近8萬。當晚，瘋狂小楊哥空降直播間為其狂刷幾十個嘉年華，單場直播收益或破五位數。視頻中，于文亮甚至跳了起來說：「感謝，兩個鞠躬，全體起立。」

直播動態顯示，11月1日至8日，于文亮共有10次直播動態。報導稱，在直播時，于文亮感謝網友送的禮物，也直言「把我心裡話說出來了，那就一塊兒圈吧，得裝一裝吧」，並且對網友要求關掉禮物打賞的評論視而不見。

另有網傳圖片顯示，有網友評論稱「于文亮不是不接廣告，而是等粉絲到一定的高度，不怎麽漲了，才會接，那樣的話廣告費會高」。對此，于文亮回覆稱「是的」。

據悉，于文亮今年10月成了新晉短視頻頂流，其帳號粉絲量一度超380萬，目前，于文亮的粉絲已在幾日內掉至353萬。