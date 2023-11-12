「STARBUCKS」變「STARPER」 中國多地冒出山寨星巴克

山寨星巴克門店外觀。（取材自小紅書）

近日在社群媒體上，有許多網友拍下與星巴克 極其相似的店面和咖啡 ，詢問「這到底是不是真的？」這些山寨店用上綠色美人魚標誌，非法使用了「星巴克咖啡服務」字樣，誤導消費者；據了解，星巴克與雀巢有合作關係，但山寨店並非星巴克授權。

界面新聞報導，這些山寨店內出售與星巴克類似的產品，除了常規的拿鐵咖啡之外，還有「星冰冰」等飲料。而產品的包裝上則印著「星巴克咖啡服務」字樣，並使用與星巴克綠色美人魚幾乎無差別的標識，但仔細看，會發現它的英文名字不是「STARBUCKS」，而是「STARPER」。

有網友評論：「這是星巴克授權給雀巢的咖啡服務，開放了加盟」「不是假的，是雀巢合作的加盟商」。實際上，星巴克與雀巢確實有合作，但這類「STARPER」門店是假冒的。

雀巢專業餐飲飲品微信公眾號對此發布一則聲明稱，針對近期互聯網、社交媒體及短視頻平台上出現的諸多有關「星巴克咖啡服務」餐飲服務解決方案加盟的介紹和推廣，公司特此嚴正聲明該項目未開放任何形式的加盟活動，第三方相關加盟的介紹和推廣均為虛假信息。

雀巢還直接點名，咖塔爾供應鏈 （上海）有限公司和江蘇博航供應鏈管理有限公司，均不是雀巢公司「星巴克咖啡服務」項目的授權經銷商。

據報導，雀巢上述聲明中提到的咖塔爾供應鏈和江蘇博航供應鏈都成立於2021年，而兩者都申請了與「STARBUCKS」相近的商標。比如咖塔爾在2023年申請了「STARPER」商標，涉及廣告銷售、啤酒飲料、方便食品、餐飲住宿等分類。江蘇博航則在2023年申請了「STARKAY COFFEE」和「SHARPER」兩個商標，在餐飲住宿分類。

最近這一批「STARPER」山寨星巴克，事實上是非法使用了「星巴克咖啡服務」字樣以及星巴克的綠色美人魚標識，屬於商標侵權行為。

而通過在社交平台觀察可以發現，許多山寨門店所在的地方，通常是正牌星巴克門店尚未觸及的市場，比如新疆烏魯木齊目前尚未有星巴克門店開業，而「STARPER」已經先行一步，在當地的華淩市場、新疆農業大學等多處開業，並寫有「星巴克咖啡服務」的字樣；在四川省廣安市鄰水縣、四川西昌建昌古城、安徽省池州市青陽縣等也有類似的山寨店。

山寨星巴克門店外看板就寫著「星巴克」。（取材自小紅書）

山寨品牌碰瓷的目的，一方面是利用大品牌的影響力混淆概念吸引客流，而另一方面，也存在假借大品牌招牌擅自招徠加盟商的可能，在如今不少直營品牌開放加盟的潮流下，容易出現這樣的鑽空子行為。