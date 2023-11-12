我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

「STARBUCKS」變「STARPER」 中國多地冒出山寨星巴克

中國新聞組／北京12日電
山寨星巴克門店外觀。（取材自小紅書）
山寨星巴克門店外觀。（取材自小紅書）

近日在社群媒體上，有許多網友拍下與星巴克極其相似的店面和咖啡，詢問「這到底是不是真的？」這些山寨店用上綠色美人魚標誌，非法使用了「星巴克咖啡服務」字樣，誤導消費者；據了解，星巴克與雀巢有合作關係，但山寨店並非星巴克授權。

界面新聞報導，這些山寨店內出售與星巴克類似的產品，除了常規的拿鐵咖啡之外，還有「星冰冰」等飲料。而產品的包裝上則印著「星巴克咖啡服務」字樣，並使用與星巴克綠色美人魚幾乎無差別的標識，但仔細看，會發現它的英文名字不是「STARBUCKS」，而是「STARPER」。

有網友評論：「這是星巴克授權給雀巢的咖啡服務，開放了加盟」「不是假的，是雀巢合作的加盟商」。實際上，星巴克與雀巢確實有合作，但這類「STARPER」門店是假冒的。

雀巢專業餐飲飲品微信公眾號對此發布一則聲明稱，針對近期互聯網、社交媒體及短視頻平台上出現的諸多有關「星巴克咖啡服務」餐飲服務解決方案加盟的介紹和推廣，公司特此嚴正聲明該項目未開放任何形式的加盟活動，第三方相關加盟的介紹和推廣均為虛假信息。

雀巢還直接點名，咖塔爾供應鏈（上海）有限公司和江蘇博航供應鏈管理有限公司，均不是雀巢公司「星巴克咖啡服務」項目的授權經銷商。

據報導，雀巢上述聲明中提到的咖塔爾供應鏈和江蘇博航供應鏈都成立於2021年，而兩者都申請了與「STARBUCKS」相近的商標。比如咖塔爾在2023年申請了「STARPER」商標，涉及廣告銷售、啤酒飲料、方便食品、餐飲住宿等分類。江蘇博航則在2023年申請了「STARKAY COFFEE」和「SHARPER」兩個商標，在餐飲住宿分類。

最近這一批「STARPER」山寨星巴克，事實上是非法使用了「星巴克咖啡服務」字樣以及星巴克的綠色美人魚標識，屬於商標侵權行為。

而通過在社交平台觀察可以發現，許多山寨門店所在的地方，通常是正牌星巴克門店尚未觸及的市場，比如新疆烏魯木齊目前尚未有星巴克門店開業，而「STARPER」已經先行一步，在當地的華淩市場、新疆農業大學等多處開業，並寫有「星巴克咖啡服務」的字樣；在四川省廣安市鄰水縣、四川西昌建昌古城、安徽省池州市青陽縣等也有類似的山寨店。

山寨星巴克門店外看板就寫著「星巴克」。（取材自小紅書）
山寨星巴克門店外看板就寫著「星巴克」。（取材自小紅書）

山寨品牌碰瓷的目的，一方面是利用大品牌的影響力混淆概念吸引客流，而另一方面，也存在假借大品牌招牌擅自招徠加盟商的可能，在如今不少直營品牌開放加盟的潮流下，容易出現這樣的鑽空子行為。

山寨星巴克門店裡賣的咖啡。（取材自小紅書）
山寨星巴克門店裡賣的咖啡。（取材自小紅書）

星巴克 咖啡 供應鏈

上一則

「南京胖哥」邱紹春女兒離世後…父親查出食道癌

下一則

曾10天漲粉百萬 新晉網紅稱直播圈錢「得裝一裝」 掉粉27萬

延伸閱讀

太奇幻 新疆「神的自留地」出現少見的紅色極光

太奇幻 新疆「神的自留地」出現少見的紅色極光
星巴克漲價也調薪 明年調漲至少3%「遠超同行」

星巴克漲價也調薪 明年調漲至少3%「遠超同行」
星巴克全國性漲價 一杯咖啡多20、30分你感覺到嗎？

星巴克全國性漲價 一杯咖啡多20、30分你感覺到嗎？
感覺變貴 星巴克真的悄悄漲

感覺變貴 星巴克真的悄悄漲

熱門新聞

醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

2023-11-04 15:44

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會