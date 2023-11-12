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「南京胖哥」邱紹春女兒離世後…父親查出食道癌

中國新聞組／南京12日電
南京胖哥與女兒的畫面。（取材自紅星新聞）
南京胖哥與女兒的畫面。（取材自紅星新聞）

曾見義勇為身受重傷的「南京胖哥」邱紹春日前發布影片表示，父親檢查發現罹患食道癌，他難過地說，「我也不知道這個世界要把我折磨成什麼樣，又或者說想讓我堅強成什麼樣，才願意放過我。」相關話題登上各大平台熱榜，引來網友正反兩極評論。對此，邱紹春再發影片為「占用公共資源」道歉，並稱他不需要捐款，「父親的病和寶寶的病不一樣，救急不救窮。」

紅星新聞報導，邱紹春在影片中說，「悲傷對我而言，已經是沒有感覺的名詞了。今天早上帶父親去檢查，很不幸查出有食道癌，他長期的身體條件也不允許做各種治療，也就意味著將把他慢慢耗盡吧。」「可能我面臨的下一場，又是一個悲傷的故事。」

對於邱紹春的遭遇，中國網友們紛紛表示不捨，留言：「命運真的太不公了為什麼」，「好人沒好報，麻繩專挑細處斷」，「修橋補路雙瞎眼，殺人放火子孫全」。但也有網友說「比這慘的有很多」，「不該佔用社會資源散布負能量」。

面對網路的負面聲音，九派新聞報導，11月10日，南京胖哥發影片致歉，稱已下架前一天的父親罹癌影片，不能給大家帶來負能量。「確實有朋友說得對，我不應該因為家裡的事就占用公共資源，這個世界上不幸的人有很多。我把家裏的事發出來，沒給大家帶來正能量、樂觀的狀態，把負能量帶給大家，對不起。」

邱紹春面臨了人生諸多考驗，2021年5月29日，在南京新街口發生「男子駕車撞人並持刀捅人」事件，「南京胖哥」邱紹春見義勇為後失去肛門功能。

據報導，2022年8月27日，34歲的邱紹春正式官宣求婚成功，但沒想到今年9月，邱紹春發影片痛哭求助稱，自己女兒9月9日出生後發現患有嚴重的心臟病，手術後只能靠ECMO維持心肺功能，每天治療費用8000元（人民幣，下同）到1萬元。9月30日，邱紹春發布影片稱「盡力了，她回去了，感謝大家」。

邱紹春感謝網友對他的支持，「在我求助的那兩天，收到了很多朋友在網路上的捐助，加上基金會一共是11萬5487元，基金會的5萬3300元會原路退還，用於其他的小朋友。」

「反正寶寶走了，這個費用可能正好，估計她覺得爸爸媽媽太累了，她不想讓大家的錢去救她，所以她回去了。」邱紹春哽咽地說。

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