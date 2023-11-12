我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

華為懸賞200萬人民幣 求解2道技術難題 全球公開徵集

記者林宸誼／綜合報導
華為2023年奧林帕斯獎（OlympusMons Awards）正式面向全球公開徵集。圖為華為LOGO。(記者林宸誼／攝影)
華為2023年奧林帕斯獎（OlympusMons Awards）正式面向全球公開徵集。圖為華為LOGO。(記者林宸誼／攝影)

華為2023年奧林帕斯獎（OlympusMons Awards）向全球公開徵集，今年共有兩道技術難題，分別是存儲與數據，每道題獎勵100萬元（人民幣，下同），總計懸賞金額達200萬元。

財聯社報導，根據華為官方網站，在2023年奧林帕斯獎中，包含了2個奧林帕斯獎、5個奧林帕斯先鋒獎，分別是針對個人和團隊發布的獎項。而華為這次公布的難題，則是「每bit極致性價比的存儲技術」和「面相新興業務的數據使能與韌性技術」。

從字面上來理解這兩個難題，應該分別屬於存儲領域和數據處理領域。數據作為新型的生產要素，已經成為基礎性資源和戰略性資源。AI大模型快速發展，算力、數據集、參數呈現爆炸式增長，帶來基礎設施變革，也對高速網路和高速存儲提出更高要求。

生態協同下面向千行百業的場景化應用將成為下一個熱點，需要構建多協定融合、穩定、高效、安全的存力底座，支撐數據從生成、存儲、傳輸到處理的全生命周期過程。面向新興業務的數據使能與韌性技術是數據經濟時代對存儲產業提出的重要挑戰。

「奧林帕斯獎」由華為公司於2019年起設立，目的牽引全球數據存儲領域基礎理論研究方向，突破關鍵技術難題，加速科研成果產業化，實現產學研合作共贏。

奧林帕斯獎自設立以來，已吸引全球60+科研團隊的超過180名學者參與，共評出3個奧林帕斯獎和9個奧林帕斯先鋒獎。奧林帕斯獎已成為存儲業界具有影響的專業獎項之一。

華為 AI

上一則

馬斯克讚中國人勤奮：工作到凌晨3點 甚至不離開工廠 網嘲「恥辱」

下一則

雙11揭戰報：天貓402品牌成交破億人民幣 京東60品牌破10億

延伸閱讀

華為懸賞27萬 事關存儲數據兩大技術難題待突破

華為懸賞27萬 事關存儲數據兩大技術難題待突破
效法華為長存 中國半導體協會：用28nm做出7nm是真高手

效法華為長存 中國半導體協會：用28nm做出7nm是真高手
華為首款電動轎車「智界S7」虧錢促銷

華為首款電動轎車「智界S7」虧錢促銷
駕駛閃蜘蛛急煞 釀車禍

駕駛閃蜘蛛急煞 釀車禍

熱門新聞

醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

2023-11-04 15:44

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會