「一萬個工廠養一個直播主」京東零售CEO轟網紅帶貨高佣金

京東零售執行長辛利軍。（取材自新華網）

京東零售執行長辛利軍昨天表示，當他知道一些頭部直播主佣金竟然達到20%以上時，「我非常驚訝」；這會出現一個很奇怪的現象，原來是一個工廠養一萬個人，現在是一萬個工廠養一個直播主。市場人士認為辛利軍此言是在批評中國網紅直播帶貨銷量驚人，已威脅到電商 平台的發展。

據新浪科技報導，辛利軍昨天在雙11媒體開放日上介紹京東採銷直播時表示，京東採銷直播不收坑位費、不收達人佣金，供應商直接跟京東合作，之間沒有任何的關係，因此供應商一定能夠提供出最好的成本和服務給京東的用戶。

談及對當前直播行業高佣金現狀時，辛利軍表示，「當我知道一些頭部主播的佣金竟然達到20%以上時，我對此非常驚訝。大家知道，在中國許多企業的利潤 也就5%左右，但是一個主播的佣金利潤卻這麽高。」

「在這個行業裡面會出現一個很奇怪的現象，對一些頭部主播來講，原來是一個工廠養一萬個人，現在是一萬個工廠養一個主播。」辛利軍意有所指地表示。

中國今年雙11購物節迎來史上最激烈的價格戰，據中央社報導，10月24日開打當天，京東把矛頭指向標榜「全網最低價」的「直播一哥」李佳琦，質疑他與廠商簽署「底價協議」，不准其它通路賣更便宜，涉嫌「二選一」。但李佳琦10月25日首場雙11預售直播共上架約400個商品，成交額仍高達95億元（人民幣，下同）。

10月25日同一天，京東家電家居採銷直播首秀，主題打出「價格低過李佳琦，現貨9折起」，僅一場直播就有上千萬人次觀看；其後，京東多個直播間觀看量破百萬人。此前，京東直播間線上往往只有幾萬人。

有報導形容，今年雙11價格戰的焦點，不再是電商巨頭對戰，而是京東槓上李佳琦，本質上就是在爭奪定價主導權，也因而吸引消費者的注目。