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廣東職校生帶泡麵返校被沒收 校內物價貴遭質疑斂財

中國新聞組／廣州11日電
中國許多大學生常為省錢吃泡麵，微博上常見他們曬出自己吃方便麵的照片。（取材自微博）
中國許多大學生常為省錢吃泡麵，微博上常見他們曬出自己吃方便麵的照片。（取材自微博）

廣東有民眾投訴，惠州求實職業技術學校江北校區不准學生吃泡麵，帶泡麵到學校會被沒收，而且校內便利商店物價比校外還貴，學生消費不起。學校表示，不准學校帶泡麵，主要是為了食品安全。

南方都市報報導，民眾投訴，求實職業技術學校江北校區趁學生上課離開宿舍時，派人進入宿舍搜查泡麵等學生私人物品，認為學校侵犯了學生的權益。此外，校內便利商店物價比外面高至少30%，學生消費不起，只能到網上購買日用品、食品，懷疑學校嚴禁學生帶泡麵，是為了推動校內食品經營。

學校表示，許多學生以泡麵作為一日三餐主食，校方擔心長此以往，學生攝取營養單一，會影響身體健康。校方稱與家長溝通過，家長們都不支持孩子們吃泡麵。所以校方禁止學生帶泡麵，主要是保障學生的食品安全。如果學生要自行攜帶食物，學校建議帶水果、麵包、奶粉等較營養健康的食品。

對於學校食堂問題，校方表示，考慮到學生學習壓力大，夜間學習後可能要吃宵夜補充體力、緩解疲勞，學校食堂也可以為學生提供宵夜。至於校內便利店物品較貴問題，學校已督促便利商店進行整改，並要求便利商店對同樣類型的產品，分低檔、中檔、高檔採購，讓學生有更多價位可選擇。

惠州市教育局表示，該校組織了「清查外來不健康食品專項活動」，清理出的不健康食品已通知了學生，允許周末放假帶回家。學校便利店物價存在高5-10個百分點的情況，學校已進行下架整改。該局已要求學校做好溝通解釋，暢通學生投訴反映管道，持續提升學校食堂供餐品質。

中國許多大學生常為省錢吃泡麵，微博上常見他們曬出自己吃方便麵的照片。（取材自微博...
中國許多大學生常為省錢吃泡麵，微博上常見他們曬出自己吃方便麵的照片。（取材自微博）

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