進博會意向成交784億美元創新高 上海美商會會長：成果勝預期

第六屆中國國際進口博覽會10日閉幕，美國食品與農業館簽約金額逾5億美元。（中新社）

第六屆中國國際進口博覽會10日閉幕，按年計意向成交創歷屆新高，金額達784.1億美元、比上屆增長6.7%。在本屆進博會期間，美國食品與農業展館參展企業和江蘇、福建、深圳等地採購商簽署諒解備忘錄，簽約金額達5.05億美元。

綜合媒體報導，中國國際進口博覽局副局長孫成海10日在閉幕新聞通氣會上表示，今年進博會共有128個國家和地區的3486家企業參展，其中，世界500強和行業龍頭企業達289家，數量為歷屆之最。為了更好地幫助企業對接，本屆進博會首次舉辦跨國企業家巡館、中小企業專場對接會和汽車展區現場成交活動等，通過近百場專場對接活動等方式，多措並舉促進成交，採購商的「購物車」兼具煙火氣和科技感。

在對接成果方面，眾多參展商收穫滿滿。美國政府今年首次組團參加進博會，並組織了由17個美國行業協會、州政府和企業組成的食品與農業館。上海美國商會會長鄭藝介紹，美國食品與農業館在本屆進博會期間共簽署了價值5.05億美元的訂單，參展效果遠勝預期。

上海美國商會指出，簽約數額較大者包括，恒通資源與江蘇通梁國際貿易公司簽署價值1億美元的諒解備忘錄，與道道全糧油公司簽署價值1億美元的諒解備忘錄，與廈門國貿集團公司簽署價值3億美元的諒解備忘錄。

鄭藝表示，很高興看到這些企業利用進博會這個平台推出最新產品，達成了很多協議。看好進博會這個平台，希望明年還有機會繼續參與，已經有好幾家企業表示希望參與下一屆進博會。

與此同時，本屆進博會首次設立的「非洲農產品」專區意向採購協議金額達到1.48億美元。該專區匯集了9個非洲國家的20家農產品出口企業。其中，來自貝寧的菠蘿和腰果，以及埃塞俄比亞和盧旺達的咖啡 等產品，成為展區的「明星商品」。

眾多重磅簽約合作亦在進博平台上促成。日本 奧林巴斯與本土醫療企業影諾醫療簽署戰略合作協議，雙方將共同開發人工智能 在消化內鏡領域的實時輔助診療系統，為消化道疾病的早診早治事業貢獻力量，同時，奧林巴斯還發布了內鏡產品EVIS X1。