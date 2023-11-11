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京企：已囤輝達晶片18個月用量

編譯葉亭均／綜合報導
李開復表示，零一萬物（01.AI）估值已超過10億美元。（路透）
李開復表示，零一萬物（01.AI）估值已超過10億美元。（路透）

知名AI專家李開復今年到北京成立AI新創公司零一萬物（01.AI），他透露今年稍早瘋狂採購輝達（Nvidia）的晶片，以便趕在美國政府緊縮對中國的晶片出口管制措施前，取得充足的AI晶片。

李開復日前接受彭博電視專訪表示，零一萬物已經採購了足以讓公司維持至少18個月左右的輝達高階晶片。輝達的繪圖處理器（GPU）被視為是可用來訓練像是OpenAI的GPT4等AI模型的最先進晶片。李開復是零一萬物的創辦人兼執行長，他在今年初成立這家公司，估值在不到八個月內已經突破10億美元，成為「獨角獸」。

61歲的李開復說：「我們已經囤積了大量的輝達晶片。」

中國當局正在推動半導體投資熱潮，要發展本土的先進半導體能力，此時美國政府切斷了對中國的晶片與晶片製造設備的供應。但李開復表示，他不清楚中國能否在沒有外國供應的情況下能建立所需的技術。半導體是科技產業的基礎，從AI、智慧手機到軍事運用等一切都需要半導體。

李開復說：「中國能否在一年半內生產出相同或幾乎一樣好的晶片，尚無定論」。

他表示，美中緊張關係升溫是令人遺憾的，而他預測這會進一步使科技世界分化，「我們將會有兩個平行世界。美國人將供應他們的產品與技術給美國和其他國家，而中國企業將為中國和其他使用中國產品的國家進行生產。現實是，他們將不會在同個市場高度競爭」。

零一萬物剛推出開源大型語言訓練模型Yi-34B，根據Hugging Face的排名，這個模型在特定指標優的表現於Meta的Llama 2等開源競品。零一萬物預期要向付費客戶提供大型語言訓練模型的專用版本，未來將產生營收。

李開復表示：「我們預期明年就會有相當可觀的營收。」

李開復表示，要建立AI模型是相當昂貴的，因為必須支出數百萬美元計資金採購晶片以便訓練技術。由於支出多少資金在GPU上和產品的表現會有直接關聯，因此沒有替代辦法。零一萬物已從阿里巴巴集團的雲端事業籌得資金，並且從李開復創辦的創投基金創新工場借錢來採購晶片。

他說：「最好的策略是持續，為大型語言模型生成式AI公司籌集資金。每次籌得的資金中，有很大一部分，或許是四分之三，都被花在採購GPU。」

李開復表示，「人類從來沒看過一種技術是，每當你投入更多GPU，就會自動變得更聰明的技術。這是一種持續性的，永無止盡的。而且只要這些GPU被轉化成更多的智慧，更多的智慧被轉化成具有獲利能力的應用，良性的循環就會持續」。

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