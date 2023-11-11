太奇幻 新疆「神的自留地」出現少見的紅色極光

新疆出現的罕見紅色極光，神祕而奇幻。（取材自「旅遊紀錄」微博）

11月5日深夜至11月6日淩晨，新疆 阿勒泰地區布爾津縣禾木景區出現少見的紅色極光，讓被譽為「神的自留地」的禾木村再添一道神祕而絢爛的美景。據報導，此次極光為中緯度極光紅弧，是一種在地磁活動強烈時才可以看到的極光。紅色極光美照近日在微博 上被大量轉發，網友驚呼「好美」，「太奇幻了」，「原來新疆也有極光」，「這是天降吉兆」。

據昌吉日報與新疆氣象局發布信息，新疆布爾津縣禾木景區地處海拔1200至2800米之間，2023年10月29日至11月3日期間出現大暴雪。11月5日23時至11月6日03時，禾木天氣晴好，且處於靜風狀態，最低氣溫從-13.3℃下降至-16.9℃，空氣質量優，負氧離子濃度在2034-2471個/cm3。高海拔的地理條件和良好的氣象條件充分滿足了美麗極光出現的可能。

此次布爾津縣禾木景區出現的極光為中緯度極光紅弧，是一種在地磁活動強烈時才可以看到的極光，發生在地磁緯度41°到60°地區，而禾木景區剛好位於北緯48°左右，所以才會出現。一般的極光紅弧外觀均勻，紅弧強度最大值在400千米左右，寬600千米、長1000千米以上，看起來像是圍繞著地球。

11月5日晚間到6日凌晨，布爾津縣禾木鎮拍攝到的極光。（取材自昌吉日報／衝浪滑雪dd微博）

極光是在極地地區和一些高緯度地區出現的一種天文景象，與地球磁場有關，主要發生在地球的磁場與太陽風中的帶電粒子相互作用時。因為有鈉元素參與，極光有多種顏色，大部分人所熟知的綠色極光是由電子與介於約高空100公里至300公里的氧粒子碰撞產生的。

紅色極光是相對較少見的極光顏色。當太陽粒子在較高海拔（約高空300至400公里）與氧氣反應時，在這個高度，氧氣的濃度較低，並以更高的頻率或波長被激發，使紅色可見。而紫粉紅色的極光是由電子與氮氣碰撞產生的。

11月5日夜間至6日凌晨，在黑龍江漠河市北極村拍到的極光美景。（取材自昌吉日報／漠河市融媒體中心供圖）

網友們紛紛轉傳新疆紅色極光的美照和視頻，直呼「超綱了，超出認知範圍了」，「極光現象不是靠近南北極圈才有的嗎？原來新疆也有極光」，「紅色極光真美」，「好漂亮，讓人看得心情都隨之變得愉悅和美好了」，「是誰打開了月光寶盒要穿越時空而來，這景象太美太奇幻了」，「一直好想去新疆玩，這紅色極光更吸引我了」，「這是天降吉兆」。