尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

一名30歲女孩Katie（沈桂英），1993年、9個月大時被美國波士頓 一對夫婦領養，2017年，來寧波尋親未果；今年9月，台州公安局刑事科學研究所比對，發現她和寧波寧海胡大伯一家有血緣關係。在8日回中國認親，9日一早回到寧海的家。

Katie成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

橙柿互動報導，2017年6月7日，Katie和妹妹從美國波士頓來寧波尋親。今年9月6日，台州公安局刑事科學研究所副所長李達、路橋區公安分局刑事技術室副主任柯偉力經比對，發現Katie和寧波寧海胡大伯一家有血緣關係。Katie和養母、妹妹商量後，決定8日回中國認親，9日一早，Katie回到寧海的家。

報導說，1993年，Katie被人發現棄置在寧波火車站，被送到恩美福利 院，院方將Katie中國名字取名沈桂英。Katie9個月大時被美國波士頓一對夫婦領養。2017年5月，杭州人Kathy在美國教學， 知道Katie想尋親，熱心地幫忙聯繫，被前都市快報編輯呂宏看到，她們一起找到快找人欄。2017年她們帶Katie去西湖邊，在西湖邊，她許下尋親的心願。這也就是為什麼Katie回家的第一站選擇杭州，她是來「還願」的。

Katie說，這條回家路，她尋了6年，這次屬於線下認親。9月中旬，在快找人記者主持下，胡家一家和Katie線上見面。

9日中午11點，寧海梅林街道嶴胡村口，Katie一行所乘車子一出現，「砰砰砰」，摞在地上的鞭炮騰空躍起。村委活動室大院空地前鋪著紅地毯，Katie的親媽媽一見到女兒，抱著她哭了，「對不起，我的女兒！」Katie撫摸著她的背安慰著。

兩位Katie的母親彼此擁抱，親媽媽抹著眼淚，帶著愧疚說：「謝謝你把Katie培養得這麼好」，養母凱倫女士笑著拉起女兒親媽媽的手緊握著。