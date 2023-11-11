中發布西藏白皮書：截至去年 認定93轉世活佛

中共官方指出，截至2022年已批准認定93位轉世活佛。圖為西藏佛學院的少年活佛班。（取材自中國西藏網）

中共10日發布「新時代黨的治藏方略的實踐及其歷史性成就」白皮書，據介紹，2022年西藏地區生產總值達2133.64億元人民幣(292.6億美元)，按不變價計算，比2012年增長1.28倍，年均增長8.6%，經濟增速位居全中國前列。同時白皮書當中罕見公布截至2022年底已有93位轉世活佛受批准認定，官方「堅決抵制、嚴厲打擊各種分裂破壞活動」。

這份白皮書是2019年以來第3份針對西藏發布的白皮書，也是官方首度在國務院 新聞辦白皮書中使用「Xizang」作為西藏翻譯，象徵官方正式棄用了「Tibet」。

此份白皮書中，官方提到，西藏現有藏傳佛教宗教活動場所1700多處，僧尼約4.6萬人，「活佛轉世傳承方式得到國家和西藏各級政府的承認和尊重」，2007年官方訂定「藏傳佛教活佛轉世管理辦法」，「明確了包括達賴、班禪等大活佛轉世必須遵循的國內尋訪、金瓶掣簽、中央政府批准原則」，至2022年底已有93位新轉世活佛得到批准認定。

白皮書針對達賴喇嘛的批評則較以往要少得多，僅提到反滲透反顛覆反分裂鬥爭不斷深入，「深入揭批達賴集團的反動本質，堅決抵制、嚴厲打擊各種分裂破壞活動」。但白皮書也強調，「鑄牢中華民族共同體意識，是新時代黨的民族工作的主線，也是西藏工作的戰略性任務」。

而10日在白皮書記者會上，西藏自治區副主席徐志濤表示，「藏傳佛教本身就是佛教中國化的產物」、「才得以傳承至今，有這麼大的影響」，官方將「進一步推動藏傳佛教更好地適應中國國情，與時代發展同頻同步，在中國得到更好地傳承發展，同時也將更好地保障群眾的宗教信仰自由」。

對於西方媒體指控西藏寄宿學校是強迫執行，徐志濤批評這是「別有用心的誣衊抹黑」，他指出中國寄宿制教育 與西方某些國家「殖民式寄宿學校」有本質區別，西藏寄宿學校實行「包吃、包住、包學習費用」的「三包」政策，非常重視學生家庭參與學校教育，「無論是寄宿還是走讀，完全是由學生和家長自己的意願作出選擇」。

至於有國外機構宣稱西藏強迫農牧民接受職業培訓並轉移就業 ，徐志濤則指，「『強迫』一詞純屬抹黑」。他強調，在制定培訓就業計畫的時候，充分尊重群眾意願和需求，培訓專案、培訓方式和培訓機構都由城鄉勞動者自主選擇。

徐志濤也說，「藏傳佛教本身就是佛教中國化的產物」、「才得以傳承至今，有這麼大的影響」，官方將「進一步推動藏傳佛教更好地適應中國國情，與時代發展同頻同步，在中國得到更好地傳承發展，同時也將更好地保障群眾的宗教信仰自由」。

西藏自治區主席嚴金海則在記者會上公開表示，「誠邀各位朋友前往西藏」、「把社會主義新西藏全方位、多角度，客觀而真實地介紹給世界」。