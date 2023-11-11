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產能過剩、利潤微薄…佛山鋁企訂單減 開始春節放假5個月

中國新聞組／北京11日電
網傳企業春節放假通知。(取材自第一財經資訊)
網傳企業春節放假通知。(取材自第一財經資訊)

出口不振情況下，浙江、湖北及河南等地企業日前紛通知員工即時放假，以節省開支，緩解產能過剩。最新一起是廣東佛山一家鋁業公司，從11月9日開始提前放春假，時間持續到明年4月1日，時間竟長達5個月。

第一財經資訊報導，根據網傳的「佛山金世界創新鋁業有限公司春節放假通知」，佛山金世界創新鋁業有限公司（下稱「創新鋁業」）在11月8日發布該通知。通知稱，「因為今年需求萎縮、產能過剩、利潤微薄等問題已經是企業的家常便飯，並且天氣逐漸轉冷，並結合公司實際情況」，作出了「從2023年11月9日至2024年4月1日放假」的決定。

通知顯示，放假涉及的具體部門，包括「擠壓車間、氧化車間、模具車間、質檢部、設備部、成品倉共六個單位」。

該公司一名接電話的內部人士10日回應稱，自己正在外面出差，尚未注意到上述通知，但由於行業產能過剩等原因，公司目前訂單下降，個別部門的人員可能需要削減。

據其介紹，目前該公司的生產還在繼續。他同時表示，只要有訂單，公司的日常生產還會正常運行。

天眼查顯示，創新鋁業成立於2005年，位於廣東省佛山市，是一家以從事金屬制品業為主的企業，其註冊資本為220萬港元。

另據公開資料，截至2020年，該公司共有員工近400人，其生產加工原料主要是廢鋁料，經過熔鑄爐熔化生產鋁棒，鋁棒年產量為4萬多噸；擠壓車間年產量為2萬多噸，主要用於生產各種規格鋁型材和鋁金屬制品。

國家統計局10月18日發布的三季度中國宏觀經濟數據顯示，今年第三季度，中國國內生產總值（GDP）同比增長4.9%，增速較二季度回落1.4個百分點。環比來看，三季度GDP增長1.3%，比二季度加快0.5個百分點。

在鋁行業方面，海關總署數據顯示，2023年9月，氧化鋁進口量為19.14萬噸，環比減少23.89%，同比減少23.06%；氧化鋁出口量為9萬噸，環比減少40%，同比增加3.88%；1~9月，氧化鋁累計進口133.13萬噸，同比減少6.16%。

有分析認為，2023年海外鋁礦供應存在變數，而國內氧化鋁供應壓力不減，電解鋁供應亦將保持一定增量，但增幅不及2022年，且隨著行業利潤被壓縮，電解鋁企業面臨成本壓力，或限制電解鋁產能釋放速度，今年全球鋁供需格局有望轉為過剩。

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