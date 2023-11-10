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雙11消費 「他經濟」終於超越狗 男性最愛這三寶

中國新聞組／北京10日電
雙11數據顯示，男性消費力首次超過寵物，圖為廣西東興市圓通速遞分撥中心的員工分揀快件。 （中通社）
雙11數據顯示，男性消費力首次超過寵物，圖為廣西東興市圓通速遞分撥中心的員工分揀快件。 （中通社）

從消費能力的排行來看，電商界的共識是女人>小孩>老人>寵物>男人，在消費鄙視鏈裡，男人的地位還不如狗；但根據2023年天貓雙11消費排行榜，男性消費終於超過狗，「他經濟」正蓄勢待發。而男性消費者最愛買的是什麼？據天貓最新發布雙11消費榜單，公路自行車、電競產品和衝鋒衣，是他們最愛的「新三寶」。

影音來源：YouTube

九派新聞報導，用著家屬淘汰的手機，喝著「枸杞+保溫杯」，曾經是中年男人的標配，不過在剛剛過去的十幾天，男人用自己的實際行動強行「挽尊」；有網友發文「看了下雙十一消費排行榜，男性消費終於超過狗了」，留言區引來眾多評論，有人說「男不如狗的魔咒終於打破了」。

報導指出，在雙11，男人的「私房錢」花哪裡去了？根據天貓最新發布的雙11消費榜單，排在男性消費者前三的分別是公路自行車、電競產品和衝鋒衣，成為繼去年的茅台、釣魚和始祖鳥以後，男人「新三寶」。

從City Walk到City Ride，今年天貓雙11，「自行車整車」銷量同比去年翻番，「公路自行車」銷售同比暴漲300%，其中男性用戶增長同比去年提升近100%；開售首日衝鋒衣銷售同比增幅90%。

電競類產品，也成了最大贏家。據報導，今年男性消費者在雙11實現「電競自由」，狼蛛、VGN、玩家國度等品牌天貓旗艦店的成交同比增長超100%；遊戲本、組裝電腦DIY、電競鼠標、電競鍵盤、電競顯示器、電競耳機等成為天貓Top6的電競品類。

老人方面，最熱中買的是健步鞋，寒腿克星、護膝，肩頸按摩器，晉升老人消費「新三寶」，銷售增幅分別達到了134%、79%和98%。

釣魚 電商

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