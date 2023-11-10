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28歲待業男求入贅…盼女方有房有產業 殘疾也行 被轟吃軟飯

中國新聞組／北京10日電
28歲的秦先生待業中，在線求入贅。（取材自九派新聞）
28歲的秦先生待業中，在線求入贅。（取材自九派新聞）

近日一段「待業男子在線求入贅」視頻引發關注。主角秦先生稱，他的父母都是農民，自己打工沒掙到錢，如今28歲了還沒談過戀愛，「所以我想入贅」。他稱自己條件不好，卻開出「希望女方有房產、有產業，哪怕是殘疾也可以」。視頻引來許多網民批評他的長相，和想找富婆「吃軟飯」躺平，不過秦先生說，入贅後仍會找工作，否則他會覺得自己像「死魚」。

據九派新聞、據重慶廣電-第1眼報導，秦先生家住重慶豐都，11月8日在線求入贅。他稱父母都是農民，自己打工沒掙到錢。如今28歲，他想成家了。「可能是一個人單身太久了，因為從小到大都沒有談過戀愛，所以我想入贅」。

秦先生希望女方家庭小康水平以上，家中有房產、有產業，哪怕是殘疾、離異帶娃都可以。「女方只要沒有遺傳病，肢體殘疾、離婚帶小孩、大我10歲內，我都可以接受」。秦先生表示，自己對外貌沒什麽要求，「我不需要她美若天仙，我只需要她是我的唯一」。將來入贅生了寶寶，也願意讓寶寶隨女方姓。

秦先生。（取材自九派新聞）
秦先生。（取材自九派新聞）

秦先生還稱，自己不是一個貪圖享樂的人，如果能入贅到經濟條件比較好的女方家庭，以後還是要工作。「我也要奮鬥努力，如果一個男人沒有上進心跟死魚有什麽區別」，秦先生說。

對此，網民紛紛表示自己的看法，多數網民批評他的長相以及他的條件，認為入贅也不是那麽好入的，需要顏值還有能力。「不可能一無所有就能入贅的，想想自己能被對方看上的理由是什麽」，「以目前這位的談吐水平，真的讓富婆有點強人所難了」，「這是吃軟飯吧」。

也有網民勸秦先生要靠自身努力，不要享受他人帶來的成果。「既然入贅後也要工作，那麽現在就為自己和家庭打拚起來啊」。而且，實在看不出來入贅和上進心有什麽關係，「上進心不該放在找對象身上，有這種閒工夫不如看幾本書」。

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