我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

債務餘額近8兆 中國多地重啟國道收費站 網批割韭菜

中國新聞組／北京10日電
205國道淮安境內段。（百度地圖街景截圖）
205國道淮安境內段。（百度地圖街景截圖）

中國近年新增10座國道收費站，江蘇省日前也官宣205國道宿淮收費站將向機動車輛開徵車輛通行費。美媒報導，此舉引起民眾不滿，質疑早關閉的國道收費站此時重啟，是在割人民的韭菜。不過中國媒體報導稱，貸款修路、收費還貸，是中國高速公路長期以來的建設運營模式。目前全國收費公路長期入不敷出，導致債務餘額高，國道是依法收費，沒有所謂重啟收費。

界面新聞報導，10月27日，江蘇省政府印發「關於同意205國道宿淮收費站開徵車輛通行費的批覆」提到，同意205國道宿淮收費站建成並符合通車條件後開徵車輛通行費，按照政府還貸公路管理，由宿遷、淮安兩市進行聯合收費。收費從每車次10元（人民幣，下同）到50元不等。

自由亞洲電台報導，江蘇省政府這項官宣引起民眾不滿，質疑早已關閉的國道收費站為何重啟？且據不完全統計，從2021年至今，安徽、甘肅、湖北、吉林、山西、江蘇等地至少新增10座國道收費站。

有網民在評論區留言，稱老百姓只有唯一的一招，不買車，不結婚，不生娃，不買房，讓不公平終止在自己這一代；有人稱，徹底讓韭菜滅絕，讓他們割無可割。

報導引述一位江蘇宜興時事評論人士張建平說，國道收取過路費已停止十多年，當年各行政區在轄區範圍國道上建收費站，造成了許多社會問題。「這種收費導致企業不堪重負，很多企業倒在道路收費上。」他認為，國道收費站「死灰復燃」同政府財政困難密切相關：「跟土地財政收入急劇減少有關，這種飲鴆止渴的方式，完全違背了自由市場經濟的法治精神和規律。」

湖北荊州一自駕遊司機邱先生也說：「地方政府負債高，他就動歪心思了，現在就想把老百姓手上幾個錢搞光了以後，才罷休。」

不過據界面新聞報導，早在2018年底，江蘇省發改委就批覆了205國道宿淮收費站工程可行性研究報告，投資估算為6865萬元。目前，該收費站已經建設完畢，即將開始正式收費。

江蘇省交通廳工作人員解釋，設收費站是正常程序，不存在重啟或恢復的概念。205國道宿遷至淮安段是政府還貸一級公路，按照規定是可以收費的。「這條路從建的時候，就是作為收費公路來融資和建設的，現在還有將近10個億的存量債務」。

貸款修路、收費還貸，是中國高速公路長期以來的建設運營模式。全國的收費公路債務餘額也很高。截至2021年底，全國收費公路債務餘額7.92兆元，比上年末增加8517.3億元，增長12.1%。收費公路長期入不敷出，導致債務餘額不斷高漲。例如在2021年，全國收費公路車輛通行費收入6630億元，但支出達到了1.29億元，收支缺口超過6000億元。

關於205國道宿淮段何時開始收費，江蘇省交通廳工作人員表示，具體日期暫未確定。不過他表示，在該收費站開通後，計劃對周邊老百姓給予優惠或減免等便民措施，目前正在制定相關政策。

貸款 投資 甘肅

上一則

「臭蟲來了」 港夫婦住首爾民宿 回港1周床單有血

下一則

10外國主教促釋黎智英 港府斥顛倒是非 干預獨立審判權

延伸閱讀

網批Joeman犯罪變悲劇英雄 事發3操作從無感變惡心

網批Joeman犯罪變悲劇英雄 事發3操作從無感變惡心
買到致癌「毒地塊」、樓蓋好不能住 誰坑了上海國企85億？

買到致癌「毒地塊」、樓蓋好不能住 誰坑了上海國企85億？
乾烙韭菜盒初體驗

乾烙韭菜盒初體驗
豪宅屋主也被割韭菜？300萬買來兩棵樹 如今14.7萬賣出

豪宅屋主也被割韭菜？300萬買來兩棵樹 如今14.7萬賣出

熱門新聞

中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所