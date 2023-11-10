債務餘額近8兆 中國多地重啟國道收費站 網批割韭菜

205國道淮安境內段。（百度地圖街景截圖）

中國近年新增10座國道收費站，江蘇省日前也官宣205國道宿淮收費站將向機動車輛開徵車輛通行費。美媒報導，此舉引起民眾不滿，質疑早關閉的國道收費站此時重啟，是在割人民的韭菜。不過中國媒體報導稱，貸款 修路、收費還貸，是中國高速公路長期以來的建設運營模式。目前全國收費公路長期入不敷出，導致債務餘額高，國道是依法收費，沒有所謂重啟收費。

界面新聞報導，10月27日，江蘇省政府印發「關於同意205國道宿淮收費站開徵車輛通行費的批覆」提到，同意205國道宿淮收費站建成並符合通車條件後開徵車輛通行費，按照政府還貸公路管理，由宿遷、淮安兩市進行聯合收費。收費從每車次10元（人民幣，下同）到50元不等。

自由亞洲電台報導，江蘇省政府這項官宣引起民眾不滿，質疑早已關閉的國道收費站為何重啟？且據不完全統計，從2021年至今，安徽、甘肅 、湖北、吉林、山西、江蘇等地至少新增10座國道收費站。

有網民在評論區留言，稱老百姓只有唯一的一招，不買車，不結婚，不生娃，不買房，讓不公平終止在自己這一代；有人稱，徹底讓韭菜滅絕，讓他們割無可割。

報導引述一位江蘇宜興時事評論人士張建平說，國道收取過路費已停止十多年，當年各行政區在轄區範圍國道上建收費站，造成了許多社會問題。「這種收費導致企業不堪重負，很多企業倒在道路收費上。」他認為，國道收費站「死灰復燃」同政府財政困難密切相關：「跟土地財政收入急劇減少有關，這種飲鴆止渴的方式，完全違背了自由市場經濟的法治精神和規律。」

湖北荊州一自駕遊司機邱先生也說：「地方政府負債高，他就動歪心思了，現在就想把老百姓手上幾個錢搞光了以後，才罷休。」

不過據界面新聞報導，早在2018年底，江蘇省發改委就批覆了205國道宿淮收費站工程可行性研究報告，投資 估算為6865萬元。目前，該收費站已經建設完畢，即將開始正式收費。

江蘇省交通廳工作人員解釋，設收費站是正常程序，不存在重啟或恢復的概念。205國道宿遷至淮安段是政府還貸一級公路，按照規定是可以收費的。「這條路從建的時候，就是作為收費公路來融資和建設的，現在還有將近10個億的存量債務」。

貸款修路、收費還貸，是中國高速公路長期以來的建設運營模式。全國的收費公路債務餘額也很高。截至2021年底，全國收費公路債務餘額7.92兆元，比上年末增加8517.3億元，增長12.1%。收費公路長期入不敷出，導致債務餘額不斷高漲。例如在2021年，全國收費公路車輛通行費收入6630億元，但支出達到了1.29億元，收支缺口超過6000億元。

關於205國道宿淮段何時開始收費，江蘇省交通廳工作人員表示，具體日期暫未確定。不過他表示，在該收費站開通後，計劃對周邊老百姓給予優惠或減免等便民措施，目前正在制定相關政策。