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不近女色、大喊妖怪…成都歡樂谷「唐僧」扮演者火上熱搜

中國新聞組／北京10日電
四川成都歡樂谷走紅的「唐僧」。（視頻截圖）
四川成都歡樂谷走紅的「唐僧」。（視頻截圖）

近來四川成都歡樂谷一位「唐僧」扮演者突然走紅，惟妙惟肖的造型和生動演繹讓人紛紛點讚，並火上熱搜。九派新聞報導，唐僧扮演者外貌還原了86版西遊記中的形象，神態、動作和語言上也完美再現，引發網友們的熱烈討論。

據報導，影片中，男子一身紅色袈裟，頭戴毘盧冠，手拿錫杖，正對著鏡頭作揖。其所扮演的形象為西遊記中的唐僧。與他合照的一名女遊客則雙手攀在他肩頭，摀嘴輕笑，顯得分外妖嬈。對於女遊客的接觸，扮演唐僧的男子先是一驚，局促地雙腳踮起，連連後退、抬手推拒，逃離似的離開現場。

對此，網友稱「太像了！這幅窩囊樣簡直是一模一樣」、「難怪妖怪都喜歡嚇唐僧」。

報導指出，扮演唐僧的男子微博帳號為「唐唐禦弟哥哥」，截至目前有73.6萬粉絲，從2021年6月開始扮演唐僧並上傳相關影片，在社群平台幾乎每天都會開啟直播。直播中，該男子身著紅色袈裟，有網友送禮物給他時，會在其臉上展示禮物特效，只見他一臉驚恐，試圖用袖子甩開特效，並口中念道「哪裡來的妖怪」。

九派新聞聯繫成都歡樂谷，工作人員表示唐僧飾演者並非工作人員，而是遊客。

據報導，除了驚嘆「唐唐禦弟哥哥」的演技之外，也有網友對於扮演唐僧走紅一事發出質疑，認為其形象可能會侵權。

針對此事，河南澤槿律師事務所主任付建認為，若是惡意醜化明星形象，從而謀取利益，可能構成侵權。如果扮演唐僧不是為了個人娛樂，而是為了進行商業牟利的扮演，並故意利用妝容等手段使其和86版西遊記中唐僧角色令常人幾乎無法區分，或會侵犯86版西遊記及唐僧角色的知識產權。

86版西遊記中唐僧扮演者徐少華（左）。（視頻截圖）
86版西遊記中唐僧扮演者徐少華（左）。（視頻截圖）

河南 微博

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