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飛行19小時 旅美大熊貓美香一家到成都了 最快12月見客

中國新聞組／北京10日電
大熊貓美香出發前享受水果零食，牠們搭乘19小時的長途飛機回中國。（圖：美國國家動物園提供）
大熊貓美香出發前享受水果零食，牠們搭乘19小時的長途飛機回中國。（圖：美國國家動物園提供）

搭載旅居美國大熊貓「美香」、「添添」和「小奇蹟」一家三口專機飛行約19小時，已於9日深夜抵達成都，隨即被送往中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地，進行為期一個月的隔離檢疫，最快12月與公眾見面。「美香」一家剛回中國就被拿著竹筍和蘋果的工作人員排隊投餵。中國網民在社群刷屏「歡迎寶貝回家」，還不忘籲官方，「美國還有四隻大熊貓也請盡快送回國」。

中國外交部發言人汪文斌則在昨天表示，「美香」一家回國後，在美國還有四隻大熊貓，「相信牠們作為友誼使者，將繼續在中美兩國人民之間架起友誼的橋梁。」

11月9日晚，旅美大熊貓抵達成都雙流國際機場。(新華社)
11月9日晚，旅美大熊貓抵達成都雙流國際機場。(新華社)

綜合新華社、南方都市報報導，搭載「美香」一家三口的專機，9日晚11時24分抵達成都，隨即在中方獸醫和飼養員等工作人員陪護下，前往中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地封閉隔離檢疫區。「美香」一家即將入住專用圈舍隔離檢疫，期間，美香一家將獲得豐富足量的竹子、竹筍和輔食。

負責本次運輸工作的是聯邦快遞「FedEx熊貓快遞號」波音777貨機，航班備有220磅竹子、8磅特製餅乾、5磅低澱粉餅乾、6磅蘋果、5磅胡蘿蔔、6磅紅薯、3磅甘蔗、1磅梨和1磅熟南瓜，由一名獸醫和兩名飼養員全程陪同。

此次回國的「一家三口」，雌性大熊貓「美香」出生於1998年7月22日，雄性大熊貓「添添」出生於1997年8月27日，均為2000年12月起旅居美國華盛頓國家動物園。雄性大熊貓幼崽「小奇蹟」三歲，為「美香」在2020年8月21日誕下，也是「美香」的第四胎。

據報導，此次「美香」一家回中國，是因三者的保護合作協議到期。旅居美國的大熊貓還有四隻，目前在亞特蘭大動物園。

目前，三隻大熊貓健康狀況良好。「美香」和「添添」此前出現關節炎、高血壓、輕度腹水等老年大熊貓常見疾病，但相關症狀已得到較好控制，「小奇蹟」發育正常，健康活潑。

今年已有多隻旅外大熊貓返回中國，包括旅日大熊貓「香香」、「永明」與雙胞胎女兒「櫻濱」與「桃濱」；旅美大熊貓「女孩」；旅法大熊貓「圓夢」；旅馬大熊貓「誼會」「升誼」；旅荷大熊貓「梵星」。12月還將有兩隻旅居英國愛丁堡的大熊貓「甜甜」和「陽光」返國。

11月9日晚，旅美大熊貓抵達成都雙流國際機場，工作人員觀察大熊貓狀態。( 新華社...
11月9日晚，旅美大熊貓抵達成都雙流國際機場，工作人員觀察大熊貓狀態。( 新華社)

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