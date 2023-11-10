「受國外新清史影響過大」 清史編纂20年 傳政審不過關

美國華裔 學者張泰蘇日前引述消息說，中國官方已編寫20年的清史，最近沒有通過政治審查；即使大多數編寫者都強烈反對西方「新清史」的觀點，但這套送審的清史仍被批評「受國外新清史影響過大」，「知乎」上許多網友也直批「這是西方人搞出來分裂中國」。

1990年代開始，美國漢學界興起「新清史」研究風潮，他們重視漢語以外的檔案，強調清朝的滿洲元素有別於中原王朝的朝代特徵，清朝不是過去中國的改朝換代，甚至認為清朝不等於中國，中國只是清帝國的一部分。

清朝已經覆亡100餘年，但中共治下的「清史」仍未完成。有港媒報導，2002年，中央政府決定編修清史，由國家清史編纂委員會主持編寫。這是重大學術性文化工程，上千名專家學者參加，「習近平 (中國國家主席)一直十分牽掛」。

2018年9月，「清史」送審稿上報中央。2019年，中央交由新成立的中國社科院中國歷史研究院負責審讀，並且成立審讀工作領導小組。今年6月，官媒央視報導，「清史」106冊共計3200萬字書稿的審讀工作歷經近兩年，也初步完成。

任教於美國耶魯大學 的法學、史學學者張泰蘇，3日在社群平台X帳號上以英文發文說，他從可靠的消息來源得知，這部「清史」已被高層擱置，理由是「未能肯定人民的觀點」，具體來說，「受到新清史影響過大」，因此這套書在政治上無法被接受。

張泰蘇在貼文中說，這是令人震驚的指控，因為大多數參與此計畫的學者，在學術生涯中都激烈地抨擊新清史的觀點。

他說，過去20年來，當局已經為此編史計畫花費了將近人民幣20億元(約2.7億美元)，現在只因政治不正確就等於浪費了這些投入的資源。對於想了解當前中國學術審查情況的人來說，這就是活生生的例子。

新清史的觀點對「大一統」、「中國認同」及「漢化」等既成觀點構成挑戰，清史因此成為具有敏感性的議題。

黨媒人民日報2019年1月發表長文「牢牢把握清史研究話語權」，作者周群是學術刊物「歷史研究」雜誌的常務副主編。文章稱，「清史研究與維護國家領土主權完整有著密切關係」、「清史研究事關意識形態安全」。

中國官方抗衡西方新清史的觀點，今年6月，習近平召開文化傳承發展座談會，強調中華文明具有突出的統一性，中華民族各民族文化融為一體；中國歷史研究院為此推出重大項目「清代國家統一史」，並高調召開發布會。