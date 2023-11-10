經濟差 搶鐵飯碗… 知名青年作家紛求「進體制內」
中國經濟復甦不如預期，青年失業率在今年不斷攀升，考公務員與考事業編制成為熱門。近期，中國多名青年作家錄取事業編制單位，「宇宙的盡頭是考編」再次引起熱議。網友感慨，連市場化作家都要找「鐵飯碗」，亦有人擔憂青年作家進入體制內後難有自由創作空間。
近來進入體制內成為許多年輕人的目標。澎湃新聞報導，2023年武漢市文聯所屬事業單位專項招聘的名單上出現多位知名年輕作家，如班宇、陳春成、王蘇辛。
班宇1986年生於瀋陽，曾經出版小說集「冬泳」、「逍遙游」等，作為文學策畫參與今年中國熱門懸疑劇「漫長的季節」的製作。
他的書寫以小人物見長，多部小說以東北1990年代的下崗潮為背景。因此，有網友說，「寫下崗出圈，歸來考編」。
陳春成1990年生於福建寧德，他在2020年出版首部小說集「夜晚的潛水艇」，作品獲亞洲周刊年度十大小說 。
王蘇辛1991年生於河南，曾出版小說集「再見，星群」、「像人渡」等，2021年獲得第3屆「鐘山」之星文學獎年度青年作家獎。
武漢文聯6日公布，班宇、陳春成、王蘇辛，經現場資格複審、考試、體檢和考察合格，擬聘用為專業技術人員。
據報導，參與招聘工作的武漢市文聯組織聯絡部（組織人事處）工作人員表示，此次招聘的標準較為嚴格，「應聘者必須要有作品，並且對應聘者的作品是有要求的」。
有網友認為，知名作家進入體制內求穩定，感慨大環境的不佳。也有人說，「寫現實主義題材的一幫人，吃了現實的紅利，現在要進體制去壓榨現實」、「真是時代變了，市場化作家都要找鐵飯碗」、「考編制的人越多，說明當下的社會經濟越差」。
有人則表示，「現在幾乎文學荒漠了」、「編制決定了你能發表什麼。理解，但失望」。有多人回應說，沒有編制，作品不能發表的，一樣不能發。
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