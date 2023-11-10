經濟差 搶鐵飯碗… 知名青年作家紛求「進體制內」

作家班宇錄取事業編制單位。（取材自界面新聞）

中國經濟復甦不如預期，青年失業率在今年不斷攀升，考公務員與考事業編制成為熱門。近期，中國多名青年作家錄取事業編制單位，「宇宙的盡頭是考編」再次引起熱議。網友感慨，連市場化作家都要找「鐵飯碗」，亦有人擔憂青年作家進入體制內後難有自由創作空間。

近來進入體制內成為許多年輕人的目標。澎湃新聞報導，2023年武漢 市文聯所屬事業單位專項招聘的名單上出現多位知名年輕作家，如班宇、陳春成、王蘇辛。

班宇1986年生於瀋陽，曾經出版小說集「冬泳」、「逍遙游」等，作為文學策畫參與今年中國熱門懸疑劇「漫長的季節」的製作。

他的書寫以小人物見長，多部小說以東北1990年代的下崗潮為背景。因此，有網友說，「寫下崗出圈，歸來考編」。

陳春成1990年生於福建寧德，他在2020年出版首部小說集「夜晚的潛水艇」，作品獲亞洲周刊年度十大小說 。

王蘇辛1991年生於河南 ，曾出版小說集「再見，星群」、「像人渡」等，2021年獲得第3屆「鐘山」之星文學獎年度青年作家獎。

武漢文聯6日公布，班宇、陳春成、王蘇辛，經現場資格複審、考試、體檢和考察合格，擬聘用為專業技術人員。

據報導，參與招聘工作的武漢市文聯組織聯絡部（組織人事處）工作人員表示，此次招聘的標準較為嚴格，「應聘者必須要有作品，並且對應聘者的作品是有要求的」。

有網友認為，知名作家進入體制內求穩定，感慨大環境的不佳。也有人說，「寫現實主義題材的一幫人，吃了現實的紅利，現在要進體制去壓榨現實」、「真是時代變了，市場化作家都要找鐵飯碗」、「考編制的人越多，說明當下的社會經濟越差」。

有人則表示，「現在幾乎文學荒漠了」、「編制決定了你能發表什麼。理解，但失望」。有多人回應說，沒有編制，作品不能發表的，一樣不能發。