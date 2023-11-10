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中國10月CPI轉負 再陷通縮疑慮 第4季經濟復甦恐難實現

中國新聞組／北京10日電
中國國家統計局發布10月消費者物價指數年減0.2%。圖為深圳市民於超市購物。（中通社）
中國國家統計局發布10月消費者物價指數年減0.2%。圖為深圳市民於超市購物。（中通社）

中國國家統計局昨公布，10月消費者物價指數（CPI）年減0.2%。是時隔兩個月後，消費者物價指數再次呈現負成長，也是自疫情期間2020年11月以來同比環比首次雙雙下滑。同時，生產者物價指數（PPI）也下跌。外媒分析，綜合到目前的其他經濟數據指標，這表明中國經濟繼續承受通貨緊縮的壓力，以及無法達到政府制定的全面通膨約3%目標的風險，中國第四季度有意義的經濟復甦難實現。

澎湃新聞報導，中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析，10月受天氣晴造成農產品供應充足、節後消費需求回落等因素影響，CPI下降的主要在於食品價格降幅擴大。10月食品價格下降4.0%，影響CPI下降約0.75個百分點。其中，豬肉價格下跌高達30.1%，影響CPI下降約0.55個百分點。雞蛋、牛羊肉、鮮菜和食用油價格也下降較多，降幅在3.5%至6.4%。

彭博指出，今年來中國CPI一直處於疲軟狀態，7月CPI年減0.3%陷入通貨緊縮，且一直在負成長邊緣徘徊。中國人民銀行8月曾稱物價將從夏季困難時期回升，但10月數據顯示，人行的評估過於樂觀。

今年來中國通膨偏低的因素，包括房地產市場低迷、消費者信心低落等境內因素，以及全球大宗商品價格下跌、中國製產品需求疲弱等國際因素。

同時，國家統計局最新數據也顯示，10月份生產者物價指數（PPI）較去年同期下降2.6%，降幅比9月擴大0.1個百分點；1至10月平均，PPI較去年同期下降3.1%。對於10月PPI降幅擴大，國家統計局歸因於去年同期基期較高等原因。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，10月CPI走勢是繼9月後第二個月走弱，整體物價運行尚未遠離「類通縮」特徵，反映內需恢復仍然較緩的特徵，同時，外需在全球經濟復甦動力不足的情況下，也難以對部分過剩供應進行有效填補。預估明年臨近開春，CPI或能重回溫和上行區間。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，10月CPI表現不及預期，背後主要原因與三年疫情帶來的「疤痕效應」（意指歷經疫情失業後對消費的負面影響）有關，以及今年以來經濟復甦過程較為曲折，居民收入增長受到一定影響，特別是第二季以來房地產市場再度轉弱等因素直接相關。

路透報導，報導表示，中國還出現外國直接投資（FDI）有史以來的首次季度赤字，表明了在西方國家政府採取對中國「去風險化」（de-risking）措施後，資本外流面臨巨大壓力。 

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