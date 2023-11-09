東北第1場雪 哈師大天鵝凍湖上 等冰都凍上才能救

11月8日早上8點，天鵝凍在湖上。(取材自九派新聞／受訪者提供)

東北今冬第一場暴雪，「哈師大天鵝又被凍在湖裡了。」一名網友7日發布消息，視頻裡，兩隻黑色的天鵝在湖面上，只有脖子能動。評論區多位往屆學生表示，每年都會被凍住，已經習慣了，還親切地稱天鵝為「學長」。另外，黑龍江中醫藥大學一寢室樓不同樓層出現裂縫，校方說是樓體「伸縮縫」。而學生們自嘲，一場大雪讓全東北的大學生正式確診為「華妃」（滑飛）。

來源：YouTube

九派新聞報導，一名哈爾濱師範大學學生說，6日湖面還沒有結冰，夜裡溫度低，7日就發現被凍上了。天鵝應該比較耐寒，但時間久了，她有些擔心天鵝受不了。

哈師大監控中心一名工作人員表示，就天鵝受困之事已經通知了相關部門，但要等冰都凍上才能救。上述學生表示，有大爺划船去救鵝，但天鵝不太配合，一拽就往水裡鑽，大爺說還得「再凍凍」。

李大爺是負責飼養三隻黑天鵝的管理員，他在每年11月初需要將湖中生活的天鵝們收回，並送入「暖庫」裡過冬，因為此時湖面剛開始結冰，黑天鵝活動範圍縮小，便於安全地捉到牠們。

另據新黃河報導，有網友7日發文稱，黑龍江中醫藥大學一寢室樓的不同樓層均出現裂縫，校方隨後用舊衣服、水泥等材料進行簡單處理。該校後勤部門一工作人員回應稱，裂縫是樓體伸縮縫，該宿舍樓共176名學生已經轉移到同樓另一側的寢室進行安置。黑龍江省教育 廳相關科室已介入此事。

「哈爾濱大暴雪，大家還疑惑怎麽屋子裡越來越冷，暖氣越來越涼，原來是樓裂了。」據該網友發布圖文內容顯示，寢室樓開裂的位置分布在四、五、六樓層，最寬的裂痕約有三厘米。為黑龍江中醫藥大學七號寢室樓，共有六層，樓內住有近200名學生。2021年和2022年，這棟寢室樓已經出現開裂跡象，彼時有工作人員用水泥進行修繕。近期裂縫再次出現。

黑龍江中醫藥大學辦公室一工作人員稱，七號寢室樓出現的裂縫是「伸縮縫」，「原來就有伸縮縫，去年醫院鑑定沒有安全隱患，今年又鑑定了，還沒給通知（結果）。」

據報導，這棟公寓為黑龍江中醫藥大學附屬醫院投資 建設，由於樓體比較長，必須要有抗震的伸縮縫。「（開裂比例）一點點，（涉及）五個房間」。

學生冒著風雪上課，像極了南極科考隊。(視頻截圖)