高端酒店當食堂 中國年輕人瘋自助年卡 每餐不到10元

崔先生的酒店自助餐。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

外媒稱中國年輕人失業率居高不下，「內卷」到不得不勒緊褲帶，不過有年輕人逆向思考，開始把五星級酒店當食堂。據報導，一些年輕人將目光瞄準了高端酒店的自助年卡，一日三餐都在酒店解決，而每餐只需不到10元（人民幣，下同）。有人直呼划算，也有人擔心吃一年吃出三高 來，「下一步就要去辦健身 年卡了」。

封面新聞報導指出，不想做飯，又拒絕外賣，近期不少年輕人迷上了酒店自助，開始購買高端酒店的自助年卡。「把酒店當食堂，不用在吃飯的問題上『內耗』了。」

成都的崔先生說，他花9999元在家附近的五星級酒店購買了自助年卡。年卡除開除夕、聖誕等特定日期，一年340天以上的晚餐時間都可使用。11月6日，是開卡的第9天。幾乎每天下班後，他都直奔酒店用餐，「算下來比較划算，同等價格在附近選擇很有限。」

崔先生說，他工作較忙，下班後都七八點了，老婆孩子在外地，自己一個人懶得做飯，酒店自助選擇多，也省事兒。「我就把那裡當作固定食堂。」

11月7日，是吳女士在青島某五星級酒店吃自助餐的第69天。她曬出每天在五星級酒店吃一日三餐的菜色，包括鮭魚、帝王蟹、乳豬、牛排、龍蝦等等，相當豐盛。她說，自己花12888元辦了這張自助餐年卡，可吃一日三餐，公司到酒店只需兩三分鐘，對她來說很方便，也解決了每天為吃發愁的煩惱。

吳女士在社交平台分享吃自助體驗。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

吳女士算了下，平時隨便吃一份外賣三四十元，品類沒酒店自助多，食材也可能沒保證，對比下來，吳女士認為酒店自助性價比很高，「如果工作日一日三餐吃，平均每頓飯價格在18元左右。」為激勵自己多去吃，吳女士還會視頻記錄並分享到社交平台，一度衝上熱搜。評論區的網友紛紛表示「好想擁有同款年卡！」

而據大眾點評，吳女士所在的酒店午、晚自助餐分別為368元、598元一位。相較而言，不到20元一餐的自助年卡，確實划算。

一些網友則擔心長期吃酒店自助餐可能會導致肥胖 。吳女士對此說，她並沒有這樣的顧慮，因為她只有一餐吃得多一些，其餘兩餐會吃一些沙拉。崔先生認為，剛開始幾天會不由自主吃多，現在都會克制食量，注意營養搭配。

報導指出，雙11間，不少高端酒店都推出了酒店自助年卡服務，費用在幾千到上萬元不等，銷量大都不錯。乍看這是一筆不小的費用，但如果分攤到每一天，又讓人感覺撿了便宜。

在社交平台上，不少網友都對自助年卡服務很感興趣。有網友調侃，「健身年卡辦完去不了幾次，但酒店自助年卡讓人動力十足。」也有網友認為：「吃一年，吃三頓？ 相信我，吃上三天就膩了。」