買房後還有存款 江西小夫妻7年存100萬：靠利息就能活

江西一對90後夫妻七年攢下100萬元，自稱「摳搜明目張膽」。示意圖。（路透）

近日，江西一對90後夫妻分享了她們如何用七年時間攢下100萬元（人民幣，下同）過程稱，她們堅持在家做飯，不在外喝咖啡 ，只買打折衣服，不僅買了房，還有存款，如今僅靠利息就能覆蓋每月生活成本。話題引發熱議並衝上微博熱搜。有網友怎麼算，一家人靠吃100萬存款的利息生活都不太夠花，更遑論直接退休 躺平；有網友則讚7年攢下100萬已經很厲害。

據猛獁新聞、紅星新聞報導，話題「90後夫妻7年存100萬，每月靠利息生活」近日引發網友熱議。江西一名網友分享了夫妻兩人用七年時間攢下100萬元，如今僅靠利息就能覆蓋每月生活成本，並稱一家人都生活在四五線小城市，他們花七年攢下了100萬，後來買了房，現金流存了50萬，「我的摳搜明目張膽」，「我覺得我們還是挺努力，挺有成就感的」。

博主在其所發帖中稱，她能攢下錢有四個因素。

一是「在該節省的地方，我不浪費一分錢」：她的花錢態度是該花花，該存存。不跟風，不隨大流。例如，每個月很少外餐，點外賣，遇節日就自己買牛排、巧克力在家過情人節；每人一個季度添置1到2套衣服就好，不多買亂買衣服；就近選1到2個主要的興趣班，「多陪孩子戶外曬太陽奔跑，我覺得比一年幾萬塊錢的興趣班值得多。」

二是在消費上，分的清必需品還是浪費：購物節囤太多日用品，並沒有實質性的省錢。還有，一杯咖啡30元，不如規律飲食，保證充足的睡眠，適當運動能提升一個人的精氣神。

三是存款理財穩健第一，不懂的堅決不碰：巴菲特有關理財最重要的一個定律，不要虧錢，保住本金。不懂的行業，收益高的理財產品，堅決不會買。

四是把錢花在投資 自我、提升賺錢速度上：提升收入才是攢下第一桶金的加速器。「把錢花在投資升值上，讓自己工作效率更高，這是一種正反饋和良性循環，看似花錢，其實提升了賺錢的能力。」例如，今年夏天她重新把小房間整理成書房，買了新的窗簾，定製了書桌，還給書房安裝了一台空調。

有網友為之算了一筆帳，一家人靠吃100萬存款的利息生活，不現實，這錢怎麽算都不太夠花，更不能直接退休躺平。有網友列出了個利息收益表，每個月利息的收益，似乎只能算得上是「零花錢」。也有網友說，拋開其他不談，兩個人能用7年攢下100萬，已經很厲害。

對於網友的質疑，博主回覆稱，自己和隊友其實並沒有徹底躺平，利息是一部分，二人都還在為了更好的生活持續努力。