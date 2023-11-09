厭倦內卷....中國年輕人瘋「嗎嘍」文學 這動物占領生活圈

「嗎嘍」占領了年輕人的生活圈。（取材自北青放牛班）

近日，「嗎嘍」風靡了整個中國年輕人的生活圈。可愛搞笑的小猴子配上簡單的句子，輕鬆表達了自己獨特的幽默感，還衍生出抖音 「嗎嘍」特效、「嗎嘍文學」和「嗎嘍之歌」等各種創作。分析稱，年輕人藉此自嘲梗戲謔地揭示生活的困難和無奈，也表達了大家厭倦內卷的心情，是「嗎嘍」火了的主要原因之一。

北青放牛班報導，彷彿一夜之間，各種「嗎嘍」表情包占據了當代年輕人的表情包收藏夾。「嗎嘍」直播也在興起。抖音迅速反應，立馬上線了「嗎嘍」特效。網友們開始自編自創「當『嗎嘍』遇上越南 神曲」，並迅速登上抖音熱搜榜。

「嗎嘍」表情包風靡，收藏夾裡全是猴子。（取材自北青放牛班）

在小紅書 上，加入「嗎嘍」的標籤就能自帶流量，還有b站up主提出「嗎嘍文學」，製作了「大型嗎嘍紀錄片」。b站上也有人創作了整蠱歌曲「嗎嘍之歌」，被網友評論「震撼程度達到頂峰，蚌埠住了！」 「嗎嘍之歌」的興起，將 「嗎嘍」推向了另一維度，有網友表示，「仔細聽來，甚至聽出了在上海街頭City walk的感覺。」

「嗎嘍」是來自兩廣地區的方言，意為「猴子」。網傳起源於2022年，那年春節的砂糖橘比以往上市更晚，導致網友紛紛喊話廣西砂糖橘商家速速發貨。面對全網暴風雨般的催單，商家將辛苦加班剪砂糖橘的自己比作「嗎嘍」並表示，「嗎嘍的命也是命」，意思是「別催了，我已經在玩兒命趕工了。」

「嗎嘍」視頻火了。（取材自北青放牛班）

「嗎嘍」走紅網路後，一眾打工人的別稱也演化到了「小猴子」，並被廣泛運用到了年輕人的生活中。「嗎嘍」一詞還衍生出了「斯密嗎嘍」，將日語諧音「私密馬賽」與「嗎嘍」結合，成為網感十足的禮貌用語，表達出的是「弱小的自己，十分抱歉的心情」。

報導指出，愈來愈多「嗎嘍」的網路熱詞頻繁出現，不僅因為它具有獨特的幽默感，更是因為它與當代年輕人內心的焦慮和掙扎產生了共鳴。 像這樣的自嘲梗以一種戲謔的方式揭示生活的困難和無奈，不但能在幽默中釋放壓力，提供一種健康的宣洩方式，是一種幽默和樂觀，更是對生活的積極應對策略，也成了大家自癒的一種方式。

「嗎嘍文學」裡最火的一段話說，「它不像貓貓狗狗那樣，可以靠賣萌討喜；明明普通，卻有著成為齊天大聖的理想，嗯！確實像極了打工的我……」這意味著，一個醜猴子、「小嗎嘍」都有自己的夢想，他們憧憬著成為齊天大聖，站在花果山的頂峰。作為一個「小嗎嘍」即便躺平了也不等於擺爛，夢想依然在心中。