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半隻雞+大閘蟹 北京高校只賣15元 暖胃暖心排長龍

中國新聞組╱北京9日電
半隻雞菌湯米線售價15人民幣，還可以搭配大閘蟹。(取材自中國青年報)
半隻雞菌湯米線售價15人民幣，還可以搭配大閘蟹。(取材自中國青年報)

北京林業大學食堂推出的半隻雞菌湯米線，近日火出了圈，原因是一碗只要15元(人民幣，下同，約2美元)，還可搭配大閘蟹，因此還不到售賣時間，窗口前就排起長龍，網友驚呼：「現在大學都這麼卷了嗎？」

中國青年報報導，北京林業大學食堂推出的半隻雞菌湯米線，收穫好評如潮，許多師生慕名而來，連續多日還不到售賣時間，窗口前就已經排起長龍；看著熱氣騰騰的美食，既暖了師生的胃，又暖了師生的心。

據報導，北京林業大學食堂還有不少隱藏美食，如擂椒拌飯、口水雞、腸粉、分米雞，網友紛紛表示「嘴角流下了不爭氣的淚水」、「這哪裡是食堂啊，簡直是大學生的神仙老家」、「現在大學都這麼卷了嗎」、「不敢想像，在這吃飯我得多開朗」、「你們學校食堂也搞百億補貼嗎」。

許多師生慕名而來，連續多日還不到售賣時間，窗口前就已經排起長龍。(取材自中國青年...
許多師生慕名而來，連續多日還不到售賣時間，窗口前就已經排起長龍。(取材自中國青年報)

隨著「北林食堂在高校裡算什麼水平」等話題衝上熱搜，許多人發現，其他高校食堂也很暖，例如「南京理工大學偷偷給貧困生充飯卡」也衝上了熱搜。

報導說，南京理工大學2016年推出資助貧困生的「暖心飯卡」，8年來，累計補助學生2萬6515人次，發放補助款60批次；截至上月底，5658人次共向飯卡捐贈了578萬2613.63元，單筆金額最高為100萬元。

此外，天津理工大學食堂有一個2元套餐愛心窗口，提供一葷、兩素套餐，學生能免費加飯，直到吃飽為止。

西安電子科技大學創立「暖心後勤1元愛心餐」，定期更換菜單，隱形資助有需要的同學；2022年供餐10萬餘份，2023年上半年5.7萬餘份。

食堂的美味，暖心的舉措，讓同學們收獲了幸福感，這樣的高校，值得點讚。

半隻雞菌湯米線售價15人民幣，還可以搭配大閘蟹。(取材自中國青年報)
半隻雞菌湯米線售價15人民幣，還可以搭配大閘蟹。(取材自中國青年報)

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