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高產作家？習近平10年出版140書 傳1套書版稅收5.58億惹疑

中國新聞組╱北京9日電
習近平出版逾140本書，稿費驚人引起質疑。(視頻截圖)
習近平出版逾140本書，稿費驚人引起質疑。(視頻截圖)

習近平關於中國式現代化論述摘編」日前出版，並在全中國發行，據指出，這是習近平擔任中共總書記以來出版的140多本書之一。在如此高產之下，習近平被指同時獲得巨額版稅，根據官媒體先前透露，僅僅「習近平談治國理政」這一套四卷本的中文版，就替習近平帶來至少5億5800萬（人民幣，下同，約7668萬美元）收入，在網上引起質疑。

法廣網報導，習近平這些絕大部分由講話稿彙集而成的「著作」，發行量巨大。發行時，都是黨的宣傳部門的任務，一級一級布置下去，所以發行量巨大，動輒數百萬，因此也給他本人帶來極豐厚的稿費和版稅。而這次習近平又有新書出版，X平台（前身為推特）出現一些批評性質的評論。

「習近平又一本書出版，要說搜刮民脂民膏，古今帝王，是比不過習近平的。」中國戰略分析智庫研究員鄧聿文表示，乾隆號稱做詩最多的皇帝，一生寫了幾千首詩，但不管水平怎樣，至少是人家自己寫的，雖然也帶有炫耀，可不像習近平這樣，以公權力全中國發行。

中國資深媒體人士程益中批評，習近平此舉才是最腐敗的索賄手段，最邪惡的以權謀私方式，瘋狂斂財之餘，還順便給行賄者洗腦，收割輸誠者對自己的個人崇拜，浪費紙張和資源事小，荼毒社會人心事大。

作家慕容雪村說，這是習近平在10年內出版的140多本書之一，平均每個月出一本，堪稱是全球最高產作家。除了動用國家資源來編輯和翻譯成多種語言，他所收到的版稅也是個驚人數字，讓他的帳戶裡至少增加了幾十個億。

習近平能從如此發行量巨大的「著作」中獲取多少收入？今年4月「自由亞洲」專欄文以「習近平已經賺取了多少稿費和版稅？」為題撰文指出，習近平自2012年擔任總書記以來，「著作」總印量達到天文數字，版稅所得更是高得嚇人。文章根據官媒透露的發行量推算，僅僅「習近平談治國理政」這一套四卷本的中文版帶給習個人的收入，「保守估計」也有5億5800萬。

習近平出版逾140本書，稿費驚人引起質疑。(央視畫面截圖)
習近平出版逾140本書，稿費驚人引起質疑。(央視畫面截圖)

習近平 中共 推特

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