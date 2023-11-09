秘書孟羽童離職半年 董明珠首回應：人在格力還去外面做廣告

孟羽童申請研究生。（取材自每日經濟新聞）

格力電器董事長董明珠網紅秘書孟羽童今年5月離職，引發全網熱議，孟羽童稱是準備讀研，董明珠事隔五個月首度回應，稱「網紅不網紅看人品質，人在格力去外面做廣告是不合規的。」

來源：YouTube

另據市場人士估算，孟羽童月廣告收入約在10萬至20萬元(人民幣，下同，約1.4萬至2.8萬美元)之間，一年半來僅小紅書 廣告收入或許就能達到400萬元。「若有專業團隊操刀，一年1000萬元的廣告收入，不成問題。」

「不是離職，而是因違反公司紀律被『開除』。」根據上海證券 報5月的報導，孟羽童「離職」前所在的在格力市場部員工處稱，孟羽童在公司期間「經常曠工參加商務活動，接私活」，在公司與其談話後仍進行相關活動，未有改進。

快科技報導，2021年，格力電器董事長董明珠透過電視選秀節目，將孟羽童招聘為秘書，並稱符合接班人的標準，董明珠還曾公開表示，要將孟羽童培養成第二個董明珠。

第一財經日報報導，為此，格力電器甚至在抖音開設「明珠羽童精選」的直播間。2021年11月，孟羽童在格力電器官方直播間進行了直播帶貨首秀，直播進行了4個小時，共上架24件商品，總觀看人數超11.3萬人，單場銷售額約62萬元。

不過，2022年，孟羽童逐漸淡出格力電器的直播工作。面對一度傳出的孟羽童離職的傳聞，2022年雙十一，董明珠與孟羽童再度攜手出現在格力電器直播間，董明珠當時稱孟羽童還是她的秘書。

今年5月，董明珠在公開場合表示孟羽童不再當她的秘書，並稱「相比秘書工作，她（孟羽童）更熱愛直播」。

5月11日，孟羽童在個人微博 發影片回應從格力離職。孟羽童表示：「我已經從格力順利畢業啦。我覺得無論是我還是大家，經歷這樣的一個人生變動吧，都沒必要把它當成一個消極的事情，它只是我們人生某一個階段的選擇而已。」

另據九派新聞報導，宣布從格力「畢業」後，孟羽童並未離開公眾視野，其個人微博帳號和小紅書帳號都保持定期更新。在小紅書個人號「孟羽童Morita」上，孟羽童的認證為「時尚博主」，簡介中提到了「前500強總裁秘書」「申研備考」「職場養成系」等信息。

梳理發現，在其小紅書帳號上，截至目前歸類於「創意廣告」的內容有21條，均為商務廣告短視頻。其小紅書最新一條更新為11月6日晚，內容是「秋冬香水分享」。

據藍鯨財經報導，知情人士稱孟羽童在小紅書平台沒有報價，前幾個月報價則在18萬到22萬之間。如果按此計算，孟羽童一年半來僅小紅書廣告收入或許就能達到400萬元。

而據21世紀經濟報導，一位直播電商領域資深人士稱，漂亮的職場精英這個人設，更容易拿到一些大牌廣告。孟羽童擁有100多萬粉絲，在小紅書平台算超級大V，月廣告收入約在10萬到20萬元之間。

「她應該沒有和專業的廣告公司合作來提高變現能力。若有專業團隊操刀，一年1000萬元的廣告收入，不成問題。」上述業內人士感慨，在公司上班，肯定有諸多限制。