我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

秘書孟羽童離職半年 董明珠首回應：人在格力還去外面做廣告

中國新聞組／北京9日電
孟羽童申請研究生。（取材自每日經濟新聞）
孟羽童申請研究生。（取材自每日經濟新聞）

格力電器董事長董明珠網紅秘書孟羽童今年5月離職，引發全網熱議，孟羽童稱是準備讀研，董明珠事隔五個月首度回應，稱「網紅不網紅看人品質，人在格力去外面做廣告是不合規的。」

來源：YouTube

另據市場人士估算，孟羽童月廣告收入約在10萬至20萬元(人民幣，下同，約1.4萬至2.8萬美元)之間，一年半來僅小紅書廣告收入或許就能達到400萬元。「若有專業團隊操刀，一年1000萬元的廣告收入，不成問題。」

「不是離職，而是因違反公司紀律被『開除』。」根據上海證券報5月的報導，孟羽童「離職」前所在的在格力市場部員工處稱，孟羽童在公司期間「經常曠工參加商務活動，接私活」，在公司與其談話後仍進行相關活動，未有改進。

快科技報導，2021年，格力電器董事長董明珠透過電視選秀節目，將孟羽童招聘為秘書，並稱符合接班人的標準，董明珠還曾公開表示，要將孟羽童培養成第二個董明珠。

第一財經日報報導，為此，格力電器甚至在抖音開設「明珠羽童精選」的直播間。2021年11月，孟羽童在格力電器官方直播間進行了直播帶貨首秀，直播進行了4個小時，共上架24件商品，總觀看人數超11.3萬人，單場銷售額約62萬元。

不過，2022年，孟羽童逐漸淡出格力電器的直播工作。面對一度傳出的孟羽童離職的傳聞，2022年雙十一，董明珠與孟羽童再度攜手出現在格力電器直播間，董明珠當時稱孟羽童還是她的秘書。

今年5月，董明珠在公開場合表示孟羽童不再當她的秘書，並稱「相比秘書工作，她（孟羽童）更熱愛直播」。

5月11日，孟羽童在個人微博發影片回應從格力離職。孟羽童表示：「我已經從格力順利畢業啦。我覺得無論是我還是大家，經歷這樣的一個人生變動吧，都沒必要把它當成一個消極的事情，它只是我們人生某一個階段的選擇而已。」

另據九派新聞報導，宣布從格力「畢業」後，孟羽童並未離開公眾視野，其個人微博帳號和小紅書帳號都保持定期更新。在小紅書個人號「孟羽童Morita」上，孟羽童的認證為「時尚博主」，簡介中提到了「前500強總裁秘書」「申研備考」「職場養成系」等信息。

梳理發現，在其小紅書帳號上，截至目前歸類於「創意廣告」的內容有21條，均為商務廣告短視頻。其小紅書最新一條更新為11月6日晚，內容是「秋冬香水分享」。

據藍鯨財經報導，知情人士稱孟羽童在小紅書平台沒有報價，前幾個月報價則在18萬到22萬之間。如果按此計算，孟羽童一年半來僅小紅書廣告收入或許就能達到400萬元。

而據21世紀經濟報導，一位直播電商領域資深人士稱，漂亮的職場精英這個人設，更容易拿到一些大牌廣告。孟羽童擁有100多萬粉絲，在小紅書平台算超級大V，月廣告收入約在10萬到20萬元之間。 

「她應該沒有和專業的廣告公司合作來提高變現能力。若有專業團隊操刀，一年1000萬元的廣告收入，不成問題。」上述業內人士感慨，在公司上班，肯定有諸多限制。

小紅書 微博 證券

上一則

美記者新書爆料：黃之鋒國安法通過日尋美庇護遭拒

下一則

赴莫斯科見普亭、10天兩度會俄防長 張又俠要接防長了？

延伸閱讀

影／挺烏被徵召？俄網紅機場收兵單 表演台上崩潰昏厥

影／挺烏被徵召？俄網紅機場收兵單 表演台上崩潰昏厥
「有風」爆紅男星 網紅女友突曬「止吐神器」被疑懷孕

「有風」爆紅男星 網紅女友突曬「止吐神器」被疑懷孕
明道太狂了 直播6場銷售3000萬美元 單場吸睛800萬人

明道太狂了 直播6場銷售3000萬美元 單場吸睛800萬人
江宏傑忍5個月提告 福原愛恐涉綁架罪關20年

江宏傑忍5個月提告 福原愛恐涉綁架罪關20年

熱門新聞

ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30
中國前總理李克強2日上午舉行告別式，中共政治局常委悉數出席告別。（取材自X平台）

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

2023-11-02 04:00

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車