上海雞肉烤串賣1700元仍1位難求…東京主廚神祕儀式被酸了

這是大腿內側肉。（取材自觀察者網風聞社群）

上海一家專門做烤雞串的日式燒鳥店，吃一隻雞竟然要1700元人民幣（下同，約233美元），然而即使消費高昂，仍一位難求。

來源：YouTube

根據觀察者網風聞社群的自媒體「難道還有更離譜的」，這家店的主廚似乎是日本 有名的燒鳥師傅。在開始做燒鳥前，他們還有一個很神祕的儀式感，會把全場的燈熄滅，然後講述一個有關燒鳥的傳說。之後，主廚就會開始做燒鳥，也就是烤雞串。

網友質疑主廚雙手有著「滿是黑泥的指甲」。（取材自觀察者網風聞社群）

根據美食部落客的描述，這1700元的套餐不只是一串烤雞串的錢，而是把一整隻雞的各種部位做成烤串。這位部落客表示，套餐價格之所以這麼貴，主要是當天做燒鳥的是日本過來的師傅，該套餐平時的正常價格是800多元一份。

主廚。（取材自觀察者網風聞社群）

然而仍有不少網友認為該店的價格較貴，而且對於主廚在做料理時的衛生條件也有一點擔憂。

網易號「亦君說書」就認為雞肉烤串賣每人1700元太過了，「烤串賣這麼貴，還這麼多人去吃，說好了消費降級的呢？」

「這幾年奢侈品，尤其是新興的奢侈品都學會了說故事。要賣高價，上來先說說物種起源（劃掉）產品起源，再聊聊創始人的悲慘身世，頭懸梁錐刺股的研發故事，再把包裝做的好看點，餐飲的話，就用一個巨大的盤子，裝上一口就能吃掉的菜品，旁邊再放個兩朵花點綴點綴，立刻就成了一般人吃不起的樣子。」