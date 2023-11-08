去上課像登機？哈工大建暖廊 學生穿短袖去教室免挨凍

學生在暖廊中穿短袖短褲出遊。（取材自九派新聞）

位於東北黑龍江哈爾濱市的哈工大學，為了讓學生冬天在校內活動免受風雪之苦，哈工大打造了一條校園暖廊。在暴雪天氣裡，只見學生穿著短袖，吃著雪糕，從容地在暖廊中穿行，5分鐘內可直達教室、圖書館 、食堂、公寓、公寓體育館。讓「哈工大學生去上課像登機」的話題登上熱搜。

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綜合媒體報導，哈工大日前宣布，校園暖廊第二期全線貫通開放試通行。為有效緩解極端天氣對校園生活的影響，提升師生校園生活便利度，從2022年開始，哈工大啟動校園暖廊規畫建設，分期實施。

校園暖廊規畫長度共1330.13米。截至目前，881.81米已通行，暖廊三期剩餘的448.32米正在建設中，建成後，「冬季出行穿單衣」將全面實現。

A10公寓—風雨操場暖廊內部效果圖。（取材自九派新聞）

校園暖廊將兼具交通、休閒、學習等多種功能，電源供應器、LED照明燈、網路介面、無線WLAN等配套設備，充分體現智慧校園的內涵。

未來，連廊層的功能也將有所拓展，可望轉變升級為學習型連廊、交通型連廊、健身 型連廊、展示型連廊等，以實現連廊功能效用的最大化。