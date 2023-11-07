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「初雪即王炸」 哈爾濱街頭行人手牽手 怕被吹翻

中國新聞組／北京7日電
同學手牽手 視頻截圖
同學手牽手 視頻截圖

中國東北地區自5日起，今年下半年來最強雨雪過程上線。哈爾濱今冬第一場雪就達到大暴雪的量級，可謂「初雪即王炸」。有視頻顯示，黑龍江部分地區大雪紛飛，天地白茫茫一片，伴隨呼嘯的風聲，宛如走進科幻電影中。

來源：X平台

澎湃新聞報導，截至6日14時，內蒙古東南部、吉林西部、黑龍江南部和東部、遼寧北部普遍出現暴雪到大暴雪，局地甚至出現特大暴雪，多個站點的降水量打破紀錄。此外，黑龍江、吉林多地還出現了凍雨。

中國天氣網氣象分析師李靚指出，此輪雨雪過程具有強度大、極端性強、雨雪相態複雜等特性。對於這場雪還要持續多久？李靚表示，6日白天是此輪雨雪最強的時段，各地的雨雪天氣將會陸續停止。

來源：YouTube

另據本報系聯合報報導，中央氣象台6日6時同時發布暴雪橙色預警、寒流藍色預警和強風藍色預警，稱黑龍江中東部及南部等地將有大到暴雪，北京、河北本周五、六最低溫則將降至零下三度。最低氣溫0℃線將位於河北北部、天津北部、山西南部至陝西關中平原、甘肅東南部一帶。

媒體報導，有網民在網上分享當地的極端天氣，現場視頻可見，哈爾濱街頭有行人手牽手防止被大風吹倒。另一段視頻顯示，哈爾濱的路面就像滑冰場，有行人站不穩滑到；還有人試圖拿行李箱出門，但被吹得「不斷後退」。

被吹倒的民眾 。（取材自海客見聞）
被吹倒的民眾 。（取材自海客見聞）

北京 低溫 甘肅

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