長沙男把女兒鎖車上數小時去賽跑：跑步是我的命，不滿來告

長沙趙女士稱她前夫為了參加運動會，將5歲的女兒鎖在車內長達幾個小時。(視頻截圖)

長沙趙女士近日向媒體指出，她前夫為參加運動會，將5歲的女兒鎖在車內長達幾個小時。其前夫也為自己辯解，稱「你要是不滿意就去起訴我。」趙女士稱前夫曾說過「跑步就是我的命」，當初家庭就是因為前夫沉迷跑步而破裂。

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據長沙政法頻道報導，趙女士和前夫離異後，女兒的撫養權判給了對方。前夫參加運動會當天，女兒應該是要正常上幼兒園的，但是女兒那天被送到幼兒園時已經快到中午，「孩子說爸爸去參加運動會的時候，把她單獨鎖在了車上，期間給她送過早餐、送了手機，孩子自己在車上玩手機，看動畫片。」

對此，趙女士的前夫彭先生回應表示：「我一直在車上，只跑了1.5公里，孩子在車上睡覺，我就在車上陪她。你要是不滿意就去起訴我，把孩子搶回去吧。」

前夫的解釋讓趙女士無法接受，她認為哪怕前夫離開的時間很短，也不應該將女兒獨自留在車內。「他現在這個態度就是在回避這個問題，我打過12345，要求公安部門介入，而且這個事情跟他已經當面溝通過，所以按照以往他跟我打交道的方式，他現在這樣的反應我一點都不意外。因為我們常年無法解決問題，所以才走到了離婚這一步。」

趙女士稱，這段婚姻的開始是因為跑步，結束也是因為跑步。從支持到厭惡，是因為她覺得前夫跑步已經到了成癮的狀態。「他後來跟我吵架的時候說，跑步就是他的命，他可以為了跑步去死。」感情破裂後，趙女士也因壓力患上了重度抑鬱症。

此事也掀起網友議論，有人譴責孩子爸爸：「這不剝奪監護權？這很容易把小孩悶死的吧」、「所以我是真想知道，為什麽女兒會是由爸爸扶養」，也有人分析婚姻癥結，「跟跑步其實沒關係，這種性格的人就不該結婚生孩子」、「他不是跑步成癮，他只是沒有責任心而已」，但也有網友為彭先生辯護：「爸爸也很傷心了，你們不要網暴他了。」