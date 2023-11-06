湖州民宿斥資數百萬 直升機免費接客 網刷屏：服務太到位

湖州一民宿老闆用直升飛機接客。(取材自浙江在線)

電影裡常見的「開直升機接送」豪奢場景，在浙江省湖州市安吉縣一家民宿 出現。這家民宿斥資數百萬元，特別與一家航空公司合作，以直升機專機免費接送住客，試運行首日有50多位客人體驗這項新服務，直說難忘。直升機接送視頻在網路上刷了螢幕，網友驚呼「服務太到位了」。

來源：YouTube

浙江在線報導。民宿的負責人胡先生說，用直升機接送客人，是因為附近的羅董線（龍王村龍王殿-獨山寺段）要修路，至少要封閉半年，原本打算歇業半年，待明年全封閉施工結束後再重新開業；奈何最近過了旺季，但預訂的房客依舊不少。

「我們這裡一共23個房間，現在每個月的訂單量都將近50%。我們挨個給這些房客打電話協商，通知他們修路的事，可他們還是願意來。」這讓胡先生深受感動，萌生用直升機接客的念頭，感謝忠實粉絲的支持。搭乘直升機的價格，住店客人免費。

配一架直升機，光有一個想法是不夠的。「我們上個月與一家航空公司簽署為期半年的租賃合同，租了一架飛機，航空公司還派來6名機組人員過來。」胡先生說，6名機組人員包括2名機長、2名地勤、2名安全員，「所有成本，算上飛機租金 、油費、人員吃住，加起來半年至少要小幾百萬元。」

至於安全的問題，胡先生說，不用擔心，因為飛行航線 許可證是經過民航局華東空管局審批的，這家航空公司資質齊全，流程規範，2名機長也有著非常豐富的飛行經驗，公司也會定期為飛機進行養護檢修。

胡先生說，他們在民宿旁邊，以及山腳下的指定停車場，各清理出一塊500多平方米的空地，按一定標準建造停機坪。一趟來回4分鐘，可一次接送5名遊客。

上海遊客何先生和妻子體驗直升機接送服務，「太棒了。」何先生說，這是他和妻子第一次搭乘直升機，「剛升空時心裡多少害怕，飛到上空還好，只想說這裡的風景太好了，在這裡飛行真是一種難忘的體驗。」試運行首日，已經有50多位客人體驗直升機接送的服務。