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流感與「肺炎支原體」交叉感染 多地兒科急診人滿為患

記者林則宏／北京6日電
北京首都兒科研究所急診室近日擠滿帶著孩子前來就診的家長。（圖／取自健康時報微信公眾號）
北京首都兒科研究所急診室近日擠滿帶著孩子前來就診的家長。（圖／取自健康時報微信公眾號）

中國多地近期爆發兒童流感與「肺炎支原體」交叉感染，導致兒科急診室人滿為患。北京首都兒科研究所護士表示，「4日上午內科綜合門診安排了700多個號，已經都滿了！」

健康時報報導，3日晚上八時30分，北京朝陽醫院常營院區兒科門急診室的候診走廊上，座椅也幾乎坐滿，想找到空位並不容易，有些家長索性帶著孩子去遠一點的等候區休息。

報導稱，11月3日至4日，從河南、河北、廣西等地多家醫院的兒科門診患者數量，處於高位運行狀態，患者主要以呼吸道疾病為主。

多位兒科醫生表示，「今年是支原體流行大年，加上現在是流感季等多重因素的影響，導致兒童咳嗽等感染，讓兒科門診量變多。」

由於兒科門診量大增，北京友誼醫院甚至號召6名退休兒科專家出兒科周末門診，並增加2名檢驗人員支援兒科化驗室。

北京兒童醫院呼吸一科主任徐保平表示，肺炎支原體感染最主要的影響人群是5歲以上的學齡兒童及青少年。儘管目前5歲以下嬰幼兒感染率略有增加，但總體人數仍低於年長兒少。

中國疾控中心病毒病預防控制所國家流感中心主任王大燕表示，目前中國流感活動處於中低水準但呈上升趨勢，預計將逐漸進入流感高發期，並出現秋冬季的流感流行高峰。

在此期間，流感聚集性疫情可能增多，聚集性疫情主要發生在學校、幼托機構、養老機構等人群密集場所。建議民眾勤洗手、勤通風，做好個人防護，保持良好衛生習慣。

流感 北京 疫情

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