中國進博會首日首單 美企簽3億美元

第六屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕。（新華社）

第六屆中國國際進口博覽會開展首日，上海市交易團「首單」成績公布，採購商震坤行工業超市（上海）有限公司與參展商美國陶氏集團「同頻共振」，達成3億美元採購訂單。

香港 文匯報報導，今年進博會，眾多美企參與，美國陶氏已是進博「老朋友」，陶氏公司全球副總裁進博會柯樂文表示，進博會已成為企業新技術新成果的展示舞台。在此前的進博會中，陶氏收穫眾多合作夥伴，此次，更是簽下進博首單。

據報導，震坤行董事長兼CEO 陳龍則表示，希望通過進博會平台，成為工業用品外資品牌進入中國，打開中國市場的優勢渠道和全球貿易合作夥伴進駐中國的最佳選擇。當日，震坤行還與施耐德、杜邦、昕諾飛、卡赫貿易、牧田、福祿克等6家國際品牌商達成戰略合作，合作金額共計2.6億美元，並進行了現場集中簽約。

另外，第六屆進博會「首照」「首證」頒發，眾多優質外企通過進博會落滬。來自格魯吉亞的沙朗爵士，是當地歷史最悠久、市場占有率最高的白蘭地公司，作為進博會「六朝元老」，本次達成意向落戶青浦白鶴鎮，順利取得第六屆進博會首張營業執照。企業雲仟牧食品（上海）有限責任公司是中巴合資企業，當日，該企業順利取得首張食品經營許可證，未來將為消費者提供高品質、多樣化肉類食品。