我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

中國進博會首日首單 美企簽3億美元

中國新聞組／上海6日電
第六屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕。（新華社）
第六屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕。（新華社）

第六屆中國國際進口博覽會開展首日，上海市交易團「首單」成績公布，採購商震坤行工業超市（上海）有限公司與參展商美國陶氏集團「同頻共振」，達成3億美元採購訂單。

香港文匯報報導，今年進博會，眾多美企參與，美國陶氏已是進博「老朋友」，陶氏公司全球副總裁進博會柯樂文表示，進博會已成為企業新技術新成果的展示舞台。在此前的進博會中，陶氏收穫眾多合作夥伴，此次，更是簽下進博首單。

據報導，震坤行董事長兼CEO陳龍則表示，希望通過進博會平台，成為工業用品外資品牌進入中國，打開中國市場的優勢渠道和全球貿易合作夥伴進駐中國的最佳選擇。當日，震坤行還與施耐德、杜邦、昕諾飛、卡赫貿易、牧田、福祿克等6家國際品牌商達成戰略合作，合作金額共計2.6億美元，並進行了現場集中簽約。

另外，第六屆進博會「首照」「首證」頒發，眾多優質外企通過進博會落滬。來自格魯吉亞的沙朗爵士，是當地歷史最悠久、市場占有率最高的白蘭地公司，作為進博會「六朝元老」，本次達成意向落戶青浦白鶴鎮，順利取得第六屆進博會首張營業執照。企業雲仟牧食品（上海）有限責任公司是中巴合資企業，當日，該企業順利取得首張食品經營許可證，未來將為消費者提供高品質、多樣化肉類食品。

香港 CEO

上一則

河南汝州一醫院欠薪年餘 官：沒錢、不知道

下一則

習致信進博會：世界復甦動能不足 促共享中國市場

延伸閱讀

李強：經濟全球化是歷史大勢 開放合作是明智選擇

李強：經濟全球化是歷史大勢 開放合作是明智選擇
進博會今登場 習近平：世界經濟復甦不足 需共謀發展

進博會今登場 習近平：世界經濟復甦不足 需共謀發展
進博會上海開幕 多國領袖出席 72國家與組織參展

進博會上海開幕 多國領袖出席 72國家與組織參展
上海進博會將登場 中國歐盟商會批：像政治秀場

上海進博會將登場 中國歐盟商會批：像政治秀場

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光