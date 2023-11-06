中國進博會人數翻倍 442新品首發 環時：共享中國機遇

第六屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕。（中新社）

第六屆中國國際進口博覽會昨在上海揭幕，開幕式參會人數幾乎翻倍，跨國公司全球總裁也明顯增多，迎來154個國家、3400家參展商，其中世界500強企業和行業龍頭企業近300家。參展企業有442項新品首發。美國聯邦政府 也首次以官方名義派出「史上最強大代表團」參會。中國官媒稱，這顯示全球對中國市場的期待和信心，是世界共享中國機遇的生動現實。

第六屆中國國際進口博覽會（以下簡稱「進博會」）今年開幕式有1500人參加，較去年超800人幾乎翻倍，現場可見比去年還多的各跨國公司總裁。包括率全球高管組團來的樂斯福全球CEO 布利斯奧德朗·瑞奇（Brice-Audren Riché），第一次與會的米其林集團首席執行官孟立國（FLORENT MENEGAUX），百靈佳殷格翰大中華區總裁兼CEO董博文等人，他們都表示非常看好中國市場。

央視新聞報導，本屆進博會上，全球十五大整車品牌、十大工業電氣企業、十大醫療器材企業、三大礦業巨頭、四大糧商、五大船運公司悉數到場，共有442項新產品、新技術、新服務首次公開亮相。

其中包括世界首款主動提供動力的假肢膝關節，有具備國際領先水平的衰老抑制劑，有胰腺癌精準診治方案等。西門子醫療帶來全球首款光子計數CT NAEOTOM Alpha，其110微米空間分辨率，為冠心病創造全新診療路徑，為冠脈嚴重鈣化和放置支架患者提供更有意義的診斷信息。

中國官媒環球時報社評指出，第六屆進博會創下多個歷屆之「最」，且參展的3400多家各國企業中，相當一部分是過去參加過甚至每年都來的「回頭客」，說明它們對未來中國市場的預期是樂觀的。在西方輿論的冷言冷語下，中國將進博會辦得一屆比一屆紅火。進博會上的熱鬧場面，是世界共享中國發展紅利的生動現實。中國歡迎各方來客張開的雙臂，決不會變成拒人千里的雙臂交叉，或者一手叉腰一手指人的頤指氣使姿態。

今年進博會還有一些新變化。美國聯邦政府首次以官方名義派出「史上最強大代表團」參會。澳洲 總理艾班尼斯親自率團參加。日本參展企業數量是去年的三倍以上。這些國家的政府此前宣揚與中國「去風險」，但企業和社會的選擇卻在誠實地說明：與中國合作不是風險，「脫鉤」才是。進博會裡最旺盛的購買力與最充沛的生產力握手合作的畫面，才是真實的世界、世界的真實。